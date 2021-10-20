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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفل غنائي مبهر لـ الهضبة و ويجز بـ مهرجان الجونة | تفاصيل

ويجز و الهضبة
ويجز و الهضبة

يستعد مطرب الراب ويجز لإحياء حفل غنائي اليوم في مدينة الجونة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

كما يحيي المطرب عمرو دياب حفلا خاصا غدا الخميس، ضمن فعاليات المهرجان أيضا حيث وصل إلى الجونة  مساء أمس الثلاثاء.

 ويعد حفل الهضبة هو الثالث له في مهرجان الجونة منذ إنطلاقه حيث أحيا في الدورة الثالثة حفلا نظمته إحدى الشركات الراعية، والعام الماضي أحيا حفل ختام الدورة الرابعة للمهرجان.

وكان الهضبة قد أحيا منذ أيام حفلا كبيرا في مدينة العقبة بالأردن وسط حضور جماهيري غفير.

نشاط ملحوظ لعدد من المطربين خلال الفترة الحالية ،حيث يشهد شهر أكتوبر عددا من الحفلات المختلفة نستعرض التفاصيل من خلال السطور التالية.

عمرو دياب

يستعد النجم الكبير عمرو دياب لإحياء حفل غنائي بحديقة اليوبيل في "إكسبو 2020 دبي"، يوم 30 أكتوبر الجاري.

ونشر عمرو دياب صورة من البوستر الدعائي للحفل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي Instgram، وعلق قائلا: "سيحمل عمرو دياب سحره على الهواء مباشرة في في إكسبو 2020 دبي، الساعة 8 مساءً، والمقاعد محدودة ، أحرص على الوصول مبكرًا لقضاء ليلة لا تنسى".

وأحيا عمرو دياب خلال الأيام الماضية حفلا غنائيا في العقبة بالأردن، وسط حضور جماهيري كبير، وقام بغناء مجموعة من أجمل أغانيه على رأسها أغاني ألبومه الجديد "عيشني".

محمد حماقى

يستعد النجم محمد حماقي، لإحياء حفل غنائي ضخم في الأردن  وذلك يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر الجاري.

وأعلنت الجهة المنظمة للحفل طرح تذاكر الحفل وإتاحتها في الجهات المختصة ببيعها، ومن المقرر أن يقدم حماقي في الحفل باقة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة لجميع الحاضرين.

 

كايروكى

يستعد فريق كاريوكى لإحياء حفل خلال الفترة القادمة بالتجمع الخامس، وذلك يوم الجمعة الموافق 22 أكتوبر الجاري. 

ويقوم فريق كاريوكى بغناء العديد من الأغاني الشهيرة التي يرددها جمهورهم الكبير. 

وروج فريق كاريوكى لحفله القادم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام ”، كما أعلن عن طريقة حجز التذاكر الخاصة عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. 

ويجز

يُحيي الرابر “ويجز” حفلا غنائيا يوم 29 أكتوبر بالمنارة “أرينا” بالتجمع الخامس،ويشاركه الحفل “عفروتو”.

وتأتى أسعار التذاكر: 300 جنيه لفئة السيلفر، و500 جنيه لفئة الجولد. 

ويجز عمرو دياب حفل الهضبة محمد حماقي كايروكي مهرجان الجونة السينمائي

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