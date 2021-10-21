حوار|الفائزة بفئة أفضل موظف حكومي فى مسابقة مصر للتميز الحكومي لـ صدى البلد: هيئة الاستثمار أكبر داعم لي.. والجائزة إضافة لمسيرتي المهنية

الدكتورة صباح أحمد خليل:

هيئة الاستثمار أكبر داعمينى والجائزة إضافة لمسيرتى المهنية

اسعى لاقتناص جائزة التميز الحكومي العربي لمصر

نستهدف لتحويل مركز خدمات المستثمرين بجمصة لفرع نموذجي



استطاعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الفوز بثلاث جوائز في الدورة الثانية من مسابقة مصر للتميز الحكومي عن فئة أفضل موظف حكومي، فئة فريق العمل المتميز وجائزة الابتكار والإبداع وبهذا تكون هي الأكثر تتويجًا بين الجهات الحكومية، و الوحيدة التي تحصد 3 جوائز ضمن 19 فئة تنافس على جوائزها 2000 مؤسسة وأكثر من ثلاثة آلاف مترشح.

رئيس الوزراء يسلم الجائزة

وحصلت الدكتورة صباح أحمد خليل، باحث أول بمركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على المركز الثاني في فئة أفضل موظف حكومي فى مسابقة مصر للتميز الحكومي، والتى أكدت على الدعم الهائلة الى توفره الهيئة للعاملين بمركز خدمات المستثمرين الرئيسي وفروعه المنتشرة بالمحافظات.



وتابعت الدكتورة صباح أحمد خليل فى حديثها لـ"صدى البلد": منذ التحاقى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عام 2007 تنقلت للعمل فى الإدارات المختلفة فى البداية كانت المنطقة الحرة فى دمياط والتى استمريت فيها 9 سنوات ثم التحقت بالعمل فى مركز خدمات المستثمرين بجمصة بعد افتتاحه فبراير 2018 و قررت خوض تجربة جديدة والعمل فى ادارات مختلفة منها البحوث و التراخيص و الإدارة المتابعة وعلاقات عامة واستطاعت خلال عملى بالهيئة الحصول على درجة الماجستير والدكتوارة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قبل عن موضوع التحكيم الدولى للمنازعات دراسة عن مصر تطبيقية و نظرية وتم تنفيذ أكثر من مقترح تقدمت بيه للهيئة.

وحول طريقة التقدم لمسابقة التميز الحكومي قالت الدكتورة صباح أحمد خليل إن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة دايما ما تشجع موظفيها على المشاركة فى المبادرات والمسابقات الحكومية والدولية وتم اخطارنا بالمسابقة فى مركز خدمات المستثمرين بجمصة عن طريق بريد الهيئة ثم تقديم الاوراق والمتطلبات اللازمة اليكترونيا عبر موقع وزارة التخطيط تليها امتحان IQ المتعمد وتم اجتيازه بنجاح لانتقال للمقابلة الشخصية والتى استمرت لاكثر من ثلاث ساعات مع الشركة التى تدير الجائزة وهى جهة محايدة واثنت بشكل كبير على ملفى الشخصى حيث حصلت على عدة تكريمات سابقة وزارة الاستثمار .

وأضافت الدكتورة صباح أحمد خليل،أن تطوير العمل المؤسسي ابرز الشروط الواجب توافرها للتقدم للمسابقة التميز الحكومي وهذا ما تم العمل عليه فورا افتتاح مركز خدمات المستثمرين بدمياط حيث استهدافنا كفريق عمل جماعى تقديم فرع نموذجى يضمن استدامة اللامركزية ويقدم خدمات المركز الرئيسى فى القاهرة والتى تشمل (سيستم التأسيس ، التعديل ، نشر فى الصحيفة ، توثيق خارجي ،الجمعيات العامة اعتماد الفواتير) وبنفس كفاءة المركز الرئيسي والذى اقرته التقييمات المستمرة للفرع الذى يعد أكبر مبنى من حيث المساحة و التجهيز بعد المركز الرئيسى ويخدم عملاء ثلاث محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط ويتم و التعامل سريعا مع المشاكل ونعمل خلية نحل لاستمرار وتحسين الخدمة على الرغم من انتشار فيروس كورونا.

مابعد الجائزة ..أكدت الدكتورة صباح أحمد خليل ان مجال التدريب و البحث مستمر بعد الجائزة وهذا ما يتوافق مع طبيعة عملى كباحثة فى الهيئة العامة للاستثمار ودعمتنى الهيئة فى الحصول على منح تدريبية فى الداخل والخارج منها منحة فى اليابان لمدة شهرين والآن احصل على دورات تدريبية مكثفة فى اللغة الانجليزية للحصول على منحة تدريب طويلة من البنك الدولي فى موضو التحكيم الدولي

وكشفت الدكتورة صباح أحمد خليل عن تطلعاتها للحصول على جائزة التميز الحكومى العربى مضيفة فور فتح باب التقدم للجائزة سأنافس لاقتناص الجائزة لمصر عن فئة افضل موظف حكومي عربي.

الفائة صباح أحمد خليل



ووجهت الدكتورة صباح أحمد خليل الشكر للهيئة العامة للاستثمار وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة على ما تقدمه من فرص للعاملين لديه حيث تعتبر الهيئة من الجهات المشاركة المبادرة فى الفاعليات الهامة فضلا عن التدريب و التأهيل المستمر داخل الهيئة لانتقال للدرجات الوظيفية المختلفة فضلا عن التأهيل الاكاديمي و المهنى بشكل مستمر.

ووصفت الدكتورة صباح أحمد خليل جائزة مصر للتميز الحكومى بانها داعم جديد لسيرتها الذاتية ودفعة كبيرة نحو العمل على الارتقاء بمسيرتها الوظيفية.

وأقيمت امس الثلاثاء الدورة الثانية من مسابقة مصر للتميز الحكومي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعددا من الوزراء وضيوف الشرف من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن فوز الدكتورة صباح أحمد خليل، باحث أول بمركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالمركز الثاني في فئة أفضل موظف حكومي، كما حصل فريق الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية بالهيئة على المركز الثالث في فئة فريق العمل المتميز، واختارت لجنة المسابقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ضمن ثلاثة فائزين بجائزة الابتكار والإبداع، عن منصة فكرتك شركتك.