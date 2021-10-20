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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العناني يبحث مع لجنة الطيران والغرف السياحية استعدادات الموسم الشتوي

وزير السياحة و الآثار
وزير السياحة و الآثار

استقبل، اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، والأستاذ أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك لمناقشة وبحث استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوي، وذلك في إطار التنسيق والتواصل المستمر  بين كل من الوزارة واللجنة والاتحاد.

وقد حضر الاجتماع غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، و عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على التزام المنشآت الفندقية بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية، وجودة الخدمات السياحية المقدمة لروادها والتي منها جودة وسلامة الغذاء، بالإضافة إلى التأكيد على التزامهم بتطبيق الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة بالمنشآت الفندقية بداية من ١ نوفمبر القادم وفقا للقرار الوزاري الصادر مؤخراً.

وقد تم الانتهاء خلال هذا الأسبوع من إعادة تقييم المنشآت الفندقية بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الاحمر وفقا لمعايير التصنيف الجديدة Hospitality Criteria " Hc"، وجاري العمل على إعادة تقييم باقي المنشآت الفندقية العاملة حالياً على مستوى الجمهورية.  

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على الالتزام  بالقرار الوزاري الصادر مؤخراً والذي سيتم العمل به أيضا بداية من ١ نوفمبر القادم والخاص بتنظيم عمل الرحلات الاختيارية لجميع أنواع السائحين سواء القادمين من خلال الشركات السياحية أو بصورة منفردة.

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العناني السياحة النواب الاتحاد المصري للغرف السياحية وزير السياحة والاثار

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