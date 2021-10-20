النصب باسم السمنه والنحافة.. سقوط طبيب مزيف أوهم المواطنين بقدرته على علاجهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهام ضحاياه بكونه طبيب متخصص فى علاج السمنة والنحافة ، فضلاً عن زعمه بقدرته على توفير الأدوية العلاجية فى مجال تخصصه عبر حسابات على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك - إنستجرام – يوتيوب" .

الإعلان دفع ضحاياه للتواصل معه للحصول على إستشارات طبية وتحويل مبالغ مالية له على عدد من الحسابات البنكية لشراء تلك المنتجات ، وعثر بحوزته على (2 هاتف محمول بفحصهما تبين وجود أثار ودلائل على إرتكابه الوقائع المشار إليها – وكذا 16 بطاقة إئتمانية لعدد من البنوك المختلفة) .

وبمواجهته إعترف بإرتكابه للوقائع المشار إليها بقصد النصب على المواطنين وتحقيق مكاسب مالية ، كما أضاف بإستخدامه البطاقات الإئتمانية المضبوطة فى سحب المبالغ المالية المتحصل عليها من نشاطه الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.