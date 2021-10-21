أخبار التوك شو.. حماية المستهلك يوجه رسالة مهمة للمواطنين حال شراء سيارة.. وآبي أحمد أمام محكمة العدل الدولية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات والقضايا ، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

بلغوا عنهم| حماية المستهلك يوجه رسالة مهمة للمواطنين حال شراء سيارة ..فيديو





قال المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك العديد من الشكاوى من حالات السيارات الجديدة، مرجعا ذلك لتراجع المعروض من السيارات عالميًا.



وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن المعروض من السيارات في السوق المحلي والعالمي أصبح محدودًا، مشيرا إلى أنه ليس هناك سعر جبري لأي منتج لكنه يخضع للعرض والطلب بشكل حر ما دام المستهلك على علم بجودة المنتج.



ولفت إلى أنه تم اتخاذ قرار بإلزام التجار بضرورة وضع ملصق للسيارة يتضمن سعر السيارة ومواصفتها، متوقعا أن القرار سيؤدي إلى خفض أسعار السيارات من خلال إعلان السعر الحقيقي لذلك سيتم التنافس حول ذلك السعر.

شعبة المستوردين يوضح مزايا منظومة التسجيل المسبق للشحنات





قال متى بشاي، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين، إن هناك أكثر 70% مستورد قاموا بالتسجيل في منظومة التسجيل المسبق للشحنات، أي حوالي 24 ألف مستورد حتى الآن، معقباً: "أن هذا العدد قابل للزيادة بسبب توفير البضائع باستمرار".

وأضاف متى بشاي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن هذه المنظومة كانت لابد وأن يتم تفعيلها منذ شهر 7 الماضي، ولكن تم تأجيله إلى يوم 1 من شهر أكتوبر، وكانت فترة إلزامية، معقباً: "بس احنا مبنحبش نشتغل في آخر لحظة".

ووجه عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين رسالة للمستوردين بضرورة التسجيل على هذا الموقع الخاص بالمنظومة، ويجب تسجيل شركاتهم، قائلاً: "يجب التسجيل سريعاً لأن الموضوع أصبح إلزامي .. والمستورد االلي مش هيسجل شركته والبضاعة التي تم استيرادها لو شحن البضاعة مش هينفع يستلمها من الجمارك".

محامي شيكابالا: يكشف تفاصيل إلغاء عقوبة الوقف 8 مباريات وغرامة 250 ألف جنيه





قال كمال شعيب محامي محمود عبد الرازق شيكابالا، أننا حصلنا على حكم أمس بوقف العقوبة الموقعة من إتحاد الكورة بالوقف 8 مباريات و غرامة 250 ألف جنيه ضد اللاعب شيكابالا.

وأضاف "شعيب " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث في مصر" المذاع على قناة " أم بي سي مصر"، أنه أصبح الاعب "شيكابالا" لايوجد عليه أى عقوبة و العقوبة موقوف أثرها ، فالتالي اصبح على الاعب "شيكابالا" أن يعود للملاعب بشكل طبيعي و على اتحاد الكرة تنفيذ الحكم بهذا القرار.

نحتاج إلى الحذر.. مستشار رئيس الجمهورية: مازلنا في الموجة الرابعة





قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الوقائية، إن وضع مصر مطمئن ويوجد تعامل حكيم وجيد ومؤثر مع أزمة فيروس كورونا في هذه المرحلة، رغم أن مصر مازالت في الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وأكد "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، يجب أن الشديد في تطبيق بعض الاحتياطات والاحترازات، قائلًا "أنا نفسي هذه الاحتياطات والاحترازات تكون أسلوب حياة للحد من أى احتمالية لظهور أى أوبئة".

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الوقائية، أن مصر مازالت في مرحلة محاولة تحصين أو إعطاء اللقاحات لأكبر عدد ممكن للحد من انتشار فيروس كورونا.

آبي أحمد أمام محكمة العدل الدولية.. تفاصيل مهمة







قال مجدي يوسف مراسل صدى البلد من بروكسل، إن جميع أجهزة الإعلام تتحدث عن المأساة التى تحدث فى إقليم تيجراي، و ما يقوم به رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أن هناك رأى عام أصبح يتكون عما يحدث فى تيجراي.



وأضاف مراسل صدى البد من بروكسل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن ما يحدث فى إقليم تيجراي، يدفع دول الاتحاد الأوروبي فى التدخل، لأن ما يحدث يعتبر مأساة هلى الأكبر فى هذه الفترة الزمنية، بـ الإضافة لـ المجاعة التى تحدث هنا.



لفت ، إلى أن ما يحدث فى إقليم تيجراي، ليست قصة بسيطة ولكن هناك جرائم حرب، وكشف أنه يتابع الاتحاد الأوروبي منذ 20 عام، وانه يري أن البيان الصادر سيكون له توابع والاتحاد الأوروبي قد يتخذ مواقف متشددة ضد الجرائم التى ترتكب، وأن هناك شك أن الجيش الإثيوبي يتخذ اسلحة محرمة فى إقليم تيجراي.

هل استقال أمير رمسيس من منصبه بمهرجان الجونة.. طارق الشناوي يحسم الجدل.. فيديو





قال طارق الشناوي الناقد الفني ، إنه أرسل رسالة إلي أمير رمسيس لمعرفة سبب استقالته من منصبة كـ مدير فني لمهرجان الجونة السينمائي ولم يرد حتى الأن قائلا " قريبا سنعرف سبب الاستقالة ".

وأضاف الشناوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة " الأولى المصرية " ، أن كرم النجار وفوزي فهمي زميلين عزيزين على قلبي وهما وجهان لعملة واحدة مؤكدا أنه تشارك مع كرم في لجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة 6 سنوات.



وأوضح الشناوي ،أن كرم النجار قام بكتابة الجزء الأول من عمل مسلسل " محمد رسول الله " في منتصف السبعينيات وهذا العمل مأخوذ من رواية الكاتب توفيق الحكيم .

أبو العينين:مصر لن تتنازل عن حقها وإثيوبيا تروج اشياء غير صحيحة عن سد النهضة





قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، استقبل اليوم، السفراء الأوروبيين الجدد المعتمدين في مصر لبحث آفاق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، بمشاركة أكثر من 32 سفيرا من بينهم سفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وغيرها، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، تحدث عن النيل وأهمية المياه لـ مصر، وما يجري فى مصر خلال الفترة الأخيرة، وكيفية التخطى من أزمة كورونا، و المرور من هذه الأزمة.

ولفت أحمد موسي، إلى أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، وجه رسائل مهمة، وطموحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا : الرئيس السيسي عنده طموحات ".



أحمد موسى: أبو العينين طالب السفراء الجدد بموقف تجاه أزمة سد النهضة ..فيديو





قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، و رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي عقد اجتماعا مع 32 سفيرا اليوم، و الاجتماع اتسم بالزخم في ظل وجود ممثلي الولايات المتحدة وروسيا وبلجيكا، موضحًا أن الجلسة الأولى أعقبها غداء عمل.



وأوضح موسى أن عددا من السفراء تحدثوا حول مصر خلال الاجتماع، مشيرا إلى أن النائب محمد أبو العينين تحدث حول تخطي مصر أزمة فيروس كورونا بإجراءات مشددة، كما أشار إلى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن رسائل النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، كانت غاية في الأهمية، متابعا «أبو العينين وصف طموحات الرئيس السيسي بأنها بلا حدود، وطالب السفراء الجدد بنقل فرص الاستثمار إلى دولهم».