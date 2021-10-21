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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زوجة كريم فهمي تحتفل بعيد زواجهما عبر الإنستجرام

صدى البلد

إحتفلت دانيا البنهاوي زوجة الفنان كريم فهمي،بعيد زواجهما ،ونشرت مجموعة صور جمعتهما من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت البنهاوي لزوجها من خلال صورهما:"ذكرى زواج سعيدة حبيبي ، أحبك أكثر وأكثر مع كل عام يمر ، نتمنى أن نظل على حالنا ، ممسكين بأيدينا حتى بقية حياتنا شكرا لك لأنك أنت".

 

وكان قد،روى الفنان كريم فهمي، كوالس تقدمه لخطبة فتاة، قائلا:" كنت صغير ومرتبط بواحدة، وفجأة صممت أتقدم لها "، متابعا:" كنت لسه صغير أوي..كان عندي 18 سنة تقريبا".

 

وأضاف  "كريم فهمي" "كريم فهمي" خلال حواره ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون " تقديم الفنان "أمير كرارة"، :" وافقت وروحت اتقدم لوالدتها زي ما اتفقنا..وفجأة البنت رفضتني"، مسترسلا: "رفضتني ومكنتش عارف السبب".


وف سياق آخر: تحدث الفنان كريم فهمي عن طفولته، قائلا:" أنا وأحمد كنا دايما بنحب نرمي أي حاجة على الجيران والناس اللي في الشارع".

 

وأضاف "كريم فهمي" "كريم فهمي" خلال حواره ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون " تقديم الفنان "أمير كرارة"، :" في مرة وإحنا بنرمي الحاجة والدي شافنا وضربنا يومها علقة موت بـ توكة الحزام".

وتحدث "كريم" خلال اللقاء عن مسيرته الفنية، وكواليس دخوله مجال الفن، والأزمات التي مرّ بها حتى الآن، سواء على المستوى المهني أو الشخصي، فضلا عن أحلامه التي يسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، كما يروي كواليس علاقاته العاطفية السابقة، وكيف تعرف على زوجته، والمواقف الطريفة التي جمعتهما.

وروى الفنان كريم فهمي، تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا، قائلا:" أنا كنت داخل المستشفى على رجلي، وفجأة لاقيتهم بيقولوا أنا عندي جلتطين".

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