المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالقاهرة يهدي مزاولة شمسية للمركز الثقافي الإفريقي بأسوان

قام المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالقاهرة بإهداء مزاولة شمسية للمركز الثقافي الإفريقي بأسوان، وذلك في إطار فعاليات الإحتفال بتعامد الشمس علي معبد أبو سمبل، والذي يحدث مرتين خلال العام في يومي ٢٢ فبراير و٢٢ أكتوبر.

وقام أشرف المحمدي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان والدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، بقص شريط المزاولة الشمسية.

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وقد جاء ذلك بحضور محمد محمود عرابي رئيس الإدارة المركزية لمفيض توشكي والدكتور سيد عبدالعظيم عيسوي مدير مركز بحوث الزلازل وإيرين فايز، مدير عام المركز الثقافي الإفريقي وأمال كرمي مدير عام إدارة البحوث بالهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، ولفيف من المهندسين والعاملين بالمعهد القومي للبحوث والهيئة العامة للسد العالى وعدد من زوار المركز الثقافى الإفريقى.

وتعتبر هذه المزاولة علمية وفلكية ثمينة القيمة لما لها من أهمية في معرفة التوقيتات باتجاه أشعة الشمس، والتي تم وضعها في مدخل المركز الثقافي الإفريقي لتعرض للزوار لمشاهدتها.



وكانت قد نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بفرع ثقافة أسوان فعالية ثقافية بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف حضرها اللواء أيمن رضا السكرتير العام للمحافظة، ومحمد إدريس رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى.

وشهدت الفعاليات عقد محاضرة بعنوان "أخلاق الرسول (ص)" ألقاها الشيخ حسن عبدالسيد إمام وخطيب أشار فيها إلى أن رسول الله عرف وسط أهله وقبيلته بأخلاقه السامية وصدقه وأمانته، واصطفاه الله عز وجل لينزل عليه الوحي ويدعو للدين الإسلامي الحنيف، ليكون النبي الأشرف خاتم الأنبياء والمرسلين، كما أنه أول من طبق قواعد القرآن الكريم على نفسه قولًا وفعلًا، ليكون نبراسًا للعالمين، كما تميز بمعاملته الطيبة لزوجاته، أعقبها أمسية شعرية شارك فيها بقصيدة "يثرب النور" لحسنى الاتلاتى، وعبد الباسط عبدالحميد "يا عاشقين النبى"، بجانب ورشة فنية "عروسة المولد" للفنانات يارا محمود ومنى يونس وفاطمة علوانى باستخدام ورق الفوم والكريشة، معرض منتجات أسواني.

وقدم عرض لفرقة كورال قصر ثقافة أسوان بقيادة علاء عبدالمجيد قدموا خلاله مجموعة من الأغانى المتنوعة منها "بالمشيئة، الله على رسول الله، من مكة للمدينة، قمر"، وغنت فرقة كورال العقاد بقيادة أحمد موسى "المسك فاح، اللهم صلى وسلم، كما قدمت فرقة النيل للموسيقى والغناء مجموعة من الأغانى "صلى على النبى، أول كلامى، إيه العمل يا أحمد، المسك فاح"، يا مغرمين بالنبى.

وقدمت فرقة أسوان للموسيقى العربية عدة أغانٍ منها "ماشى بنور الله، قل ادعو الله، لجل النبى، الله الواحد الصمد، ولما بذكر اسمك، عليك سلام الله، يا سيد الخلق، وفى الختام قدمت فرقة السباعية للإنشاد مجموعة من التواشيح والمديح النبوية منها "الهاشم العربى، تقول آمنة، ناديت من هذا، ولد المشرف، ابشرى بالغالى، يا آمنة بشراكِ، قمر.

اهداء مزاولة شمسية للمركز الثقافي الإفريقي بأسوان

اهداء مزاولة شمسية للمركز الثقافي الإفريقي بأسوان

اهداء مزاولة شمسية للمركز الثقافي الإفريقي بأسوان