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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قبل تنزيل نظام التشغيل الجديد.. كيفية تفعيل شريحة TPM لتثبيت ويندوز 11

ويندوز 11
ويندوز 11

يتساءل مستخدمو أجهزة الكمبيوتر عن كيفية تفعيل شريحة TPM لتثبيت ويندوز 11، بعد أن أكدت مايكروسوفت أن شرط تثبيت إصدار نظامها التشغيلي الجديد، هو توفر شريحة أمان TPM في اللوحة الأم وتفعيل ميزة الإقلاع الآمن، لذا إذا كنت تبحث عن كيفية تفعيل شريحة TPM لتثبيت ويندوز 11، إليك ما يجب فعله خلال السطور التالية للترقية إلى نظام ويندوز الجديد.


ما هي شريحة TPM

هي شريحة  أمان مدمجة إما في اللوحة الأم بجهاز الكمبيوتر، أو يتم إضافتها بشكل منفصل إلى وحدة المعالجة المركزية، ولكنها قد تأتي معطلة بشكل افتراضي، حيث تقوم الشركات المصنعة بدمج الشريحة في اللوحات الأم منذ عام 2014.

 

بعد الإعلان عنه رسميا.. كيفية تحميل ويندوز 11

كيفية تشغيل أو إيقاف الوضع المظلم على ويندوز 11

 


ما الغرض من شريحة TPM

تعد شريحة TPM تعد عنصرا مهما يمكن لنظام التشغيل الوثوق به ليكون آمنا، إذ تعتبر جدار الحماية بالنسبة للحاسب، حيث تجعل من الصعب على المتسللين اختراق الحاسوب وسرقة البيانات التي يتم تخزينها فيه، حيث تعمل الشريحة المذكورة على تشفير محركات أقراص التخزين، أو تشفير عمليات تسجيل الدخول باستخدام بصمات الأصابع أو التعرف على الوجه.

وإلى جانب ذلك، تعد شريحة TPM هي ميزة الإقلاع الآمن Secure Boot، والتي تحمي حاسوبك من تثبيت البرامج الضارة عند بدء تشغيله.

 

تفعيل شريحة TPM وميزة التمهيد الآمن لتثبيت ويندوز 11

 

قبل البدء قم بتنزيل نظام التشغيل ويندوز 11، وتثبيت تطبيق التحقق من التوافق PC Health Check، والذي يخبرك إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك مؤهلا للترقية للنظام الجديد من مايكروسوفت، تأكد من وجود شريحة TPM في جهازك ولتمكينها اتبع الخطوات التالية:

 

1.قم بالدخول إلى واجهة BIOS على جهاز الكمبيوتر الخاص بك (وهو برنامج ثابت مثبت على لوحة نظام الكمبيوتر الشخصي، يستخدم لإجراء تهيئة الأجهزة أثناء عملية التمهيد).
 

2. بعد الدخول إلى واجهة BIOS ابحث عن ما يسمى TPM أو PTT.


3.بعد العثور على TPM قم بتفعيلها، ثم ابحث عن خيار الإقلاع الآمن وقم بتفعيله.


4. اضغط على مفتاح F10 لحفظ التغييرات والخروج من الواجهة.


5. بمجرد تفعيل شريحة TPM وميزة الإقلاع الآمن، أعد تشغيل الحاسب ثم قم بتشغيل تطبيق PC Health Check مرة أخرى.
 

شريحة TPM ويندوز 11 مايكروسوفت TPM تثبيت ويندوز 11 نظام ويندوز

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