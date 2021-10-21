أول تعليق لـ محمد صلاح على تمثاله الشمعي بأشهر متحف بإنجلترا ..شاهد

نشر اللاعب محمد صلاح، لاعب نادى ليفربول، ومنتخب مصر، عدة صور جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر محمد صلاح، في الصورة برفقة تمثاله الذي صنع من الشمع فى متحف “مدام توسو” الشهير بلندن، معلقا "الشخص المرتدي الأبيض لا يجب أن يراقب ماذا يأكل".

وأعلنت الصفحة الرسمية لمتحف مدام توسو بلندن عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” عن الانتهاء من تمثال اللاعب محمد صلاح .

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحف عدة صور للتمثال، وكان بجانبه الفرعون المصري محمد صلاح، وعلقت قائلة:"جديد من الملعب والسجادة الحمراء جاهزة ، ملك مصر قد وصل!".

ونال البوست إعجاب جمهور ومشجعي محمد صلاح، وجاءت تعليقاتهم كالتالي:"الله عليك يا فخر العرب"، وعلق أخر “الملك المصري”، وأضافت أخري:"صلاح يستحق".