فتاوى تشفي الصدور.. هل ما يحدث لي من مصائب له علاقة بالحسد أو السحر؟.. سر تكرار سورة الفاتحة 17 مرة في الصلاة.. الزكاة على شهادات البنوك تكون على أصل المال أم العائد؟.. 4 آيات تخلصك من الكوابيس

فتاوى تشفي الصدور

هل ما يحدث لي من مصائب له علاقة بالحسد أو السحر؟

السبب في كثرة الابتلاء للإنسان

4 آيات تخلصك من الكوابيس وتمنع الأحلام المزعجة

حكم صلاة التوبة وهل تغفر الذنوب ؟

سر تكرار سورة الفاتحة 17 مرة فى الصلاة

أمر يسير يزيد البركة ويخفف عنك أعباء الدنيا ومشكلاتها.. احرص على فعله

الزكاة على شهادات البنوك تكون على أصل المال أم العائد ؟

فى البداية، ورد سؤال مضمونة: هل ما يحدث لي من مصائب له علاقة بالحسد أو السحر ؟.. الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول السائل ؟.

أجاب الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: الله أمرنا بأن نرجع كل شيء لأسبابه وأن تكون عقليتنا عقلية علمية بعيدة عن الخرافات والأكاذيب، لافتا الى انه يجن ان نبحث في سبب سرقة الشيء هل بسبب الإهمال وكذلك إذا كسر شيء تملكه فما سبب انكساره هل الإهمال أما ماذا ؟

وأضاف أمين الفتوى فإذا لم تجد سبب لهذه التلفيات فعليك بتحصين نفسك بقراءة الفاتحة وآية الكرسي و المعوذتين مطالبا بالمحافظة على أذكار الصباح والمساء وكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الأشياء تحفظك من سحر الساحرين وكيد الكائدين .

ثم ورد سؤال آخر : ما السبب في كثرة الإبتلاء للإنسان .. لدار الإفتاء يقول صاحبه “ما السبب في كثرة الابتلاء للإنسان” ومن جانبه قال الدكتور عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل فى حياة الإنسان الابتلاء، وإلا كان الخلق عبثا، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل عبث فالله لم يخلق الخلق ليعيشوا ويموتوا فقط ولكن خلقوا لغاية الإختبار وذلك استندا لقوله تعالى «أَفَحَسِبۡتُمۡ أَنَّمَا خَلَقۡنَٰكُمۡ عَبَثٗا وَأَنَّكُمۡ إِلَيۡنَا لَا تُرۡجَعُونَ ،فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡحَقُّۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡكَرِيمِ »، أي تعالى الله أن يخلق الخلق عبثا لا يأمرهم ولا ينهاهم ولكن ليميز الصالح من الطالح .

وأوضح خلال رده على سؤال "ما السبب في كثرة الابتلاء للإنسان"، عبر فيديو على موقع “اليوتيوب”، إن الغرض من الابتلاء أن يظهر الفاسد من الصالح والعاصى من المؤمن ، ذلك استنادا لقول الله تعالى: «وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّار، أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّار» 27،28 سورة صِ.

وأشار إلى أن هذا التفاوت لا يظهر إلا بالإختبار مثل الاختبارات التى توضع للطلاب حتى نعرف الفرق بين المتفوق والضعيف والمتوسط، وذلك لقوله تعالى « الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُور» 2 سورة الملك.



وكيف أتخلص من الكوابيس بالقرآن .. قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن رؤية الكوابيس باستمرار أمر مزعج لأي إنسان، مشيرًا إلى أن قراءة آخر 4 آيات من سورة الكهف قبل النوم؛ أثبتت التجارب أنها تقي العبد مما يزعجه في نومه.



يذكر أنه من السنن التي يستحب للإنسان القيام بها قبل النوم:



1- النوم على وضوء

لقـول رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ للبراء بن عازب رضي الله عنه : (إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن... الحديث ) متفق عليه.



2- قراءة سورة الإخلاص، والمعوذتين قبل النوم

لما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما، فقرأ فيهما: (قل هو الله أحد) و(قل أعوذ برب الفلق) و(قل أعوذ برب الناس)، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات، رواه البخاري.



3- التكبير والتسبيح عند المنام:

فعن علي رضى الله عنه، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال حين طلبت منه فاطمة ـ رضي الله عنها ـ خادمًا: (ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما، أو أخذتما مضاجعكما، فكبرا أربعًا وثلاثين، وسبحا ثلاثًا وثلاثين، واحمدا ثلاثًا وثلاثين. فهذا خير لكما من خادم) متفق عليه.



4- الدعاء حين الاستيقاظ أثناء النوم:

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (من تعارَّ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، وسبحان الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا، استُجيب له، فإنْ توضأ وصلى قُبِلت صلاته) رواه البخاري.



5- الدعاء عند الاستيقاظ من النوم:

والدعاء الوارد: (الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، وإليه النشور) رواه البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.

وعن حكم صلاة التوبة وهل تغفر الذنوب ؟.. هكذا ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، أثناء البث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب عن هذا السؤال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: إن تكرار صلاة التوبة أمر مشروع، ويشرع أيضا ان الإنسان إذا وقع في ذنب ان يصلي ركعتين بنية التوبة.

وأضاف ممدوح، بأن مسألة المغفرة من عدمها فأمرها إلى الله والمرجو من الله- سبحانه وتعالى- أن الإنسان إذا صدق في توبته وكانت توبة نصوحاً وبها ندم وإقلاع عن الذنب وعدم الرجوع، فإنها تكون توبة مقبولة عند الله- سبحانه وتعالى.

فيما أوضح الشيخ محمد متولى الشعراوي، إمام الدعاة، سر تكرار سورة الفاتحة 17 مرة فى الصلاة، قائلاً: كررها الله على لسان المؤمن 17 مرة فى اليوم وذلك لأنها مشتملة على العقائد والإحكام والقصص ومطلوبات القرآن لا تتعدى هذا عقائد واحكام وقصص.

وتابع موضحاً، فى فيديو منشور له عبر منصة الفيديوهات “يوتيوب”، أما العقائد فى قوله (( الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين))، والاحكام (( اياك نعبد واياك نستعين)) واما القصص فقصص الكون بالنسبة للعقيدة التدين والإيمان بالله في ثلاثة أقسام ((صراط المستقيم وهذا المنعم عليهم، ثم المغضوب عليهم، ثم الضالون)) ولكل هذا قوماً يمثلونه واقعاً كما مثله الله قولاً.

بينما قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن من أسباب قلة البركة في زماننا هذا إعراض الكثير منا عن كثرة الصلاة على النبي ﷺ، لقد كانت الصلاة على النبي ﷺ سببًا لكثير من البركات والخيرات.

وأضاف علي جمعة عبر صفحته على فيس بوك، أنه ورد أن قرية في بلاد المغرب أصابها القحط والجفاف، فجاءت امرأة وجلست بجوار بئر قد غارت وقل ماؤها، ودعت الله فإذا بالماء يفور، فجاءها الشيخ الجازولي رضي الله عنه، وسألها عما دعت به ربها. فقالت: ما سألته إلا بالصلاة على النبي ﷺ ، فجلست عند القبر تصلي على النبي ﷺ ، فنظر إليها ربها بنظر الرحمة، واستجاب استسقاءها ودعاءها ففارت البئر والماء ونجت القرية من الجفاف.

وأشار علي جمعة إلى أن تلك الواقعة كانت دفعا للشيخ الجازولي رضي الله عنه إلى جمع كتابه (دلائل الخيرات) والذي انتشر انتشارًا واسعًا وعلم الناس في كافة أنحاء الأرض الصلاة على النبي ﷺ بكثير من الصيغ المباركة، ولهجت به ألسنتهم بالصلاة على النبي ﷺ ، فنور الله قلوبهم بذلك، وخفف الله عليهم أعباء الدنيا ومشكلاتها، وهان عليهم أمرها، وكان همهم الأكبر الآخرة، ورفقة النبي ﷺ ، كما كان حال عمار بن ياسر رضي الله عنه في بداية معركة صفين حيث قال: (اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه) [رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك].

ونوه علي جمعة أن الصلاة على سيدنا رسول الله ﷺ جمعت فأوعت، فهى ذكر لله في نفسها، وهى مع ذلك امتثال لأمره تعالى حيث أمرنا أن نصلي عليه ﷺ ومع أنها طاعة في نفسها مستقلة، إلا أنها تشتمل على تعظيم سيد الخلق، وهو أمر مقصود في ذاته، ولأنها تشتمل على أشرف كلمة وهي: (أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله) فالصلاة عليه ﷺ إقرار منك بالوحدانية ابتداءً، لأنك تبدأها بأن تطلب الصلاة من الله وهذا توحيد، وتنتهي بالإيمان بسيد الخلق ﷺ.

وتابع علي جمعة: هذا بعض شأن الصلاة عليه ﷺ ولا يدرك شأنها إلا من فتح الله عليه، فهي الوقاية، وهي الكفاية، وهي الشفاء، وهي الحصن الحصين، وهي التي تولد حب رسول الله ﷺ في قلوب المؤمنين، فيقبلون على الطاعة ويتركون المعصية، وهي التي تحافظ على ذلك الحب وتصونه، وهي التي يترقى بها العبد عند ربه، وهي التي تجعل المؤمن ينال شرف إجابة سيدنا النبي ﷺ عليه، حيث إنه يجيب على من صلى عليه، وهي مدخل صحيح للدخول على السيد المليح الفصيح ﷺ ، فالدخول على سيدنا رسول الله ﷺ يبدأ بالصلاة عليه وبكثرة الصلاة عليه.

اما الزكاة على شهادات البنوك تكون على أصل المال أم العائد ؟ .. هكذا ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، أثناء البث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ورد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر خدمة البث المباشر بصفحة دار الإفتاء، قائلا: إخراج الزكاة أصلا يجب عندما يكون لدي مبلغ مالي يبلغ النصاب أي يشتري ما قيمة 85 جرام ذهب ويحول عليه الحول وهي سنة هجرية، ويكون مقدارها 2.5 % على إجمالي المبلغ .

وأضاف شلبي: فلو أن شخصا يملك 100 ألف جنيه في أحد البنوك وتدر دعائدا سنويا 10 آلاف جنيه إذا الإجمالي 110 آلاف جنيه فيخرج عليه 2.5 % .