محمد الملاح.. القصة الكاملة لتراجع المحلل الشرعي عن تصريحاته المثيرة.. بث مباشر

بعد إثارته الجدل لعدة أيام متتالية استنكر محمد الملاح، المعروف بـ «المحلل الشرعي الذي تزوج 33 مرة» تصريحاته خلال لقاءه في برنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي «شريف عامر».

وقال «الملاح» في فيديو بث مباشر لموقع «صدى البلد»: «الحكاية بدأت بتليفون جالي من اعداد قناة أم بي سي مصر، وبالتحديد من معد اسمه ياسر بيقولي عاوزك تجيلي القناة، فقلت ليه خير، قالي شغل، انبسطت جدا لأني موديل اعلانات وومثل سابق دراما لمدة سنتين».

وأضاف الملاح المعروف إعلاميا بالمحلل الشرعي: «وافقت ورحت القناة، وبعد ما استقبلوني، قالوا لي هتعمل فقرة مع ا. شريف عامر في برنامج يحدث في مصر، هنطرح فيها مشكلة زواج المحلل والمحلل الشرعي، واعتبرها زي الاعلان أو أي مشهد عمله».

الملاح: لم أتزوج سوى مرتين فقط

وتابع محمد الملاح في حديثه أنه رفض في البداية، لكنه وافق لاحقاً: «قولت لهم صعب إني اقول كدا، فبدأ المعد يعرض عليه عروض، وقالي مش هيحصل حاجة، هتبقي نجم ولامع، وهتطلع مع أشهر اعلامي في مصر، قلقان من إيه، وهيكون فيه شيخ موجود كمان».

ولتبرير موفقه من المواقفة على حديثه الجديد، أشار محمد الملاح:« استغلوا حوجتي وفقري وإني أعيل أمي الكفيفية، ولأني عاوز أبقي نجم وموديل إعلانات وصل بيه إلى إن الناس شهرت بيه في النهاية، لكن الحقيقة أنا ما اتزوجتش 33 مرة، أنا ما اتجوزت مرتين سابقتين، وما ليش صفحة على الفيس بوك».

الملاح: أخدت 5000 جنيه

وتابع الملاح صاحب الـ 43 عاماً ملقياً اتهاماته: « ذاكرت سيناريو الحلقة، وا. شريف طمني في الفاصل وقالي مش عليك مسؤولية، لا تقلق، وفي الفاصل ظهرت صفحة فيسبوك، وقالولي قول دي بتاعتك، وقلت إنها بتاعي في الحلقة فعلاً، لكني ما بقتش مشهور أنا اتشهر بيه، مردداً: ترضي يا ا. شريف يتعمل كدا بيك، ويا ا. ياسر المعد».

وعن تقاضيه مبلغ كبير من المال مقابل ظهوره في الحلقة، نوه الملاح أنه لم يأخذ سوى 5000 الآف جنيه، ولديه رسالة بتحويلهم له على هاتفه المحمول، كما أنه في الأساس عرض عليه مبلغ مالي يصل إلى 150 ألف جنيه، مبيناً: «أنا مش مريض نفسي، وكنت عارف إنه لايف، أنا بقيت متشهر بيه، ومرفوض في المجتمع، ماشي ببص في الأرض، ومستعد اواجههم، وأقول اللي حصل، وما فيش ست على ذمتي دلوقت خالص، أنا غلطت لكن أضحك عليا، هما استغلوا فقري وإني ابقي مشهور ونجم، وبسبب دا سبت شغلي كمحاسب في شركة كمان، والشيخ مبروك عطية ما كانش يعرف خالص، ولم آراه سوى على الهواء وقت البث».

محمد الملاح والمحامي محمد السحيمي

محامي الملاح: استغلوا فقره وحبه للشهرة

من جانبه، أوضح محمد السحيمي، المحامي الذي تولى الدفاع عن الملاح في القضية: « الراجل دا ضحية واتغرر بيه، الناس في القناة عشموه بفلوس، 150 ألف بحد أقصي، استغلوا فقره وحاجته، واستغلوا كمان الطيش البين والهوي الجامح وحبه للشهرة عنده، والبرنامج عاوز يبقي تريند، لكن ازاي يستغل حاجة راجل غلبان بحجة تلميعه، انت بتقبل ازاي دا يتقال في المجتمع اللي اولادنا عايشين فيه، فين ميثاق الشرف الاعلامي، كان لازم يتحققوا من كلامه بالورق والأدلة».

محمد السحيمي: لو تبين كذب الملاح هنسحب من القضية

وأكمل المحامي الذي تولى الدفاع عن الملاح في القضية: «ما اتزوجتش غير مرتين فقط، متوثقين في السجل المدني، وسمعت من لقاءه كمان سؤاله للموجودين، قائلاً: أنا كدا عملت حاجة غلط، الشيخ مبروك رد عليه: آه…..و شريف قال: لا من وجهة نظري، فكان رده غير منطقي، لأنه ما فيش بعد رأى الدين الواضح والأعراف حاجة».

ونبه محمد السحيمي أنه سيقدم ببلاغ الأسبوع القادم إلى النائب العام ضد القناة و القائمين على البرنامج، يشمل: «إشاعة أخبار كاذبة، والتشهير بمحمد الملاح، وهدم القيم الأسرية»، منوهاً أنه إذا ثبت كذب الملاح عليه سينسحب من قضيته.

تعليق الإعلامي شريف عامر

أول تعليق للإعلامي شريف عامر

وعلق الاعلامي شريف عامر عن موضوع المحلل الشرعي المتزوج 33 مرة من خلال نشر تغريدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، اليوم الخميس.

و كتب شريف عامر: «وصلني الآن رابط طويل به كثير من الاكاذيب، عند هذه النقطة، يأخذ الموضوع شكل آخر، ‏نحن نعيش في دولة، وعند الاختلاف، يلجأ الأطراف إلى القانون لا البيانات ولا القاء الاتهامات على مواقع التواصل، و‏من الآن يتحمل كل طرف مسئولية اقواله و افعاله، ‏إن في مصر قضاة، ‏رحمنا و رحمكم الله».

وكشف الإعلامي شريف عامر، سبب استضافته المحلل غير الشرعي في حلقة أمس، قائلا: «مهمتنا متابعة الأخبار ومتابعة المعلومات والتدقيق فيها وعرضها ومناقشة أصحاب الموضوع أنفسهم، وهو ما حدث أمس مع محمد الملاح المحلل غير الشرعي».

وأضاف «عامر»، خلال تقديمه برنامج «يحدث في مصر» المُذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «فيه ناس تساءلت عن عرض هذا النموذج، والمجتمعات تتفق وتختلف، وعندما تختلف تتفق أنها تتعامل بمعايير تسير عليها».

وأشار: «تعاملنا مع الموضوع بزاوية دينية وزاوية اجتماعية، وهناك أمثال كثيرة مثل محمد الملاح موجودة وتعلن عن نفسها عبر السوشيال ميديا، متابعا: «رأينا عددا من عقود الطلاق والزواج التي تحدث عنها ولن نعرضها لأنها تمس شخصيات».



وتابع: «أنا بسأل المشاهد نسيب التراب تحت السجادة ولا نطلعه ونتعامل معاه صح ونناقشه ونصححه ونواجهه.. ومهنتي ومهنة الصحافة هي أن تنور وتناقش وبعد ذلك نقرر كمجتمع ومسؤولين وحكومة».

بداية تريند محمد الملاح

استضاف الإعلامي شريف عامر، في وقت سابق محمد الملاح خلال برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر فضائية «mbc» وأوضح أنه يعمل محللًا شرعيا، على طريقة فيلم «زوج تحت الطلب» لـ «الفنان عادل إمام».

وقال محمد الملاح، إنه تزوج كمحلل حوالي 33 مرة خلال عامين فقط، وأقصى مدة كانت أسبوعاً، مضيفاً أنه كانت تُعرض عليه أموال في البداية مقابل عدم الدخول بالزوجة، ولكنه كان يرفض.

وأوضح محمد الملاح، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» المُذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، بداية مشواره، قائلاً: «كنت قاعد مع صحابي، وكان فيه مشكلة إن فيه واحد طلق واحدة صديقتنا، فقلت ما تشوف محلل وبعدين تتجوزه، راحت قالتلي طب ما تتجوزها انت وتعمل خير».

وتابع المحلل الشرعي: «قولتلها انتي بتهزري ولا بتكلمي جد! قالتلي لاء والله أنا بتكلم بجد، روحت متجوزها وبعدين انفصلنا بعدها بيومين».

وواصل محمد الملاح قائلاً: «بعد كده اشتغلت عن طريق صحابي، وكان بيجيلي شغل من الفيسبوك وتأتيني عروض كثيرة من خلاله».

واستطرد: «كل جوازاتي "زيجاتي" كانت زواجا مكتمل الأركان، ولم أصادف وجود زوجة رفضت العودة لزوجها بعد تجربتها معي كمحلل شرعي».

ونوه المحلل الشرعي إلى أنه إذا قالت دار الإفتاء إن ما يقوم به خطأ، فسوف يمتنع عن فعله مرة أُخرى، قائلاً: "سألتزم بما تقوله".