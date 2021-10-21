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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 4 أطنان أعلاف حيوانية ومخللات مغشوشة في حملة تموينية بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الخميس، من ضبط 4 أطنان أعلاف حيوانية ومخللات مغشوشة، مجهولة المصدر والبيانات، ويشتبه فى كونها مغشوشة وغير صالحة،  وذلك داخل مصنع للأعلاف ومعمل لتعبئة المخللات بالمحلة الكبرى.

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تلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا من الرقابة التموينية بالاشتراك والتنسيق مع إدارة تموين المحلة، يفيد بضبط طن ونصف من المخلل منتج نهائى بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيته داخل معمل لإنتاج وتعبئة المخللات بالمحلة بدون ترخيص، وضبط 2 طن ونص أعلاف حيوانية غير مسجلة بوزارة الزراعة، ويشتبه فى كونها مغشوشة، داخل مصنع غير مرخص لإنتاج الأعلاف بالمحلة الكبرى.  

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وتم التحفظ على المضبوطات فى الواقعتين، وتحرير محضرين بهما وإخطار النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.


وكان محافظ الغربية قد وجه مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

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