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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. طلب عاجل من جورج قرداحي لـ فرنسا

جورج قرداحي
جورج قرداحي

 
التقي وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي، مستشار السفيرة الفرنسية في بيروت  الاعلامي جان ايلبرون، مستشارة التعاون والعمل الثقافي ورئيسة المعهد الفرنسي ماري بوسكاي، الملحق السمعي والبصري غييوم دو شومين، بحضور مستشارة الوزير لشؤون الإعلام الفرنكوفوني اليسار جعجع.

وتناول اللقاء بحث تعزيز التعاون بين وزارة الإعلام و السفارة الفرنسية

وأعرب قرداحي عن تمنياته بإعادة إطلاق قناة 9، بالتعاون مع الفرنسيين

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وأشارت  بوسكاي الي المشاريع والنشاطات بين السفارة والوزارة ، ومنها موضوع الأرشيف الذي تم إطلاقه في العام الماضي، مشددة على دعم السفارة الفرنسية لوزارة الإعلام و الوسائل الإعلامية الرسمية.

وشدد المجتمعون على أهمية الفرنكوفونية والإعلام البصري والسمعي الفرنكوفوني وتبادل الخبرات على الصعيد الاعلامي.

كما تم التطرق إلى مشاريع عدة قيد التنفيذ وموضوع التراخيص للتلفزيونات والإذاعات الفرنسية.

لبنان وزير الاعلام فرنسا جورج قرداحي السفارة الفرنسية السفيرة الفرنسية

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