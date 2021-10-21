عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شكري: نتطلع لنجاح الاستحقاق السياسي في ليبيا بما يليق بقيمة وتاريخ شعبها

شكري حلال لقاءه عبدالحميد
شكري حلال لقاءه عبدالحميد الدبيبة رئيس مجلس الوزراء الليبي

أكد سامح شكري وزير الخارجية، رؤية ‫مصر‬ القائمة على ضرورة الدفع قُدمًا بتسوية سياسية شاملة في ليبيا تُرسخ للاستقرار الذي ينشده الشعب الليبي الشقيق.

وقال شكري في بداية كلمته، بمؤتمر دعم ليبيا المنعقد في طرابلس بمشاركة الدول الحليفة والصديقة لـ ليبيا استكمال التشاور حول تطورات الأوضاع في ليبيا الشقيقة، هو الحل لوصول ليبيا إلى بر الأمان في ظل ما يربطنا من صلات عديدة ومصير مشترك.

وقال وزير الخارجية، "لقد التقينا في محافل دولية وإقليمية عديدة تعهدنا فيها على حماية سيادة ليبيا، واستقلالها، وسلامتها الإقليمية، والتزمنا بمساندة جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الصراع والانقسام من أجل استعادة الأمن والاستقرار الذي ينشده الشعب الليبي أجمع، وها نحن نجتمع اليوم بطرابلس في لحظة مهمة من عمر الأزمة الليبية، إذ يسير الأشقاء الليبيون بخطي واثقة نحو تنفيذ خارطة الطريق التي أقروها بأنفسهم للانطلاق إلى المستقبل من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021"

في مصر إخوة حريصون على تقدمكم.. شكري يوجه رسالة إلى الليبيين

شكري: الرئيس السيسي يحرص على إيلاء الوضع في ليبيا اهتماما كبيرا

وُثمن الوزير شكري الإجراءات المتخذة من جانب المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية في الإعداد للانتخابات، وجهود مجلس النواب الليبي وإصداره لقانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتنسيقه بشأنهما مع المفوضية العليا للانتخابات الليبية قائلا إنها "تبذل جهوداً كبيرةً حتى يتسنى عقد الاستحقاق الانتخابي في موعده بما يتيح لأشقائنا الليبيين المجال للتعبير عن إرادتهم الحرة في اختيار قياداتهم ورسم مستقبل بلدهم بعيداً عن أي تأثير خارجي"

وأضاف: نتطلع إلى نجاح إتمام هذا الاستحقاق دون إقصاء أو تهميش في موعده بالشكل الذي يليق بقيمة وتاريخ الشعب الليبي الشقيق لكي تعود ليبيا إلى مكانتها ودورها العربي والإقليمي الفاعل.قيق.

مصر الخارجية ليبيا سامح شكري وزير الخارجية مجلس النواب البرلمان الأمم المتحدة الانتخابات الرئاسية شكري مجلس النواب الليبي الأوضاع في ليبيا المجلس الرئاسي سامح شكري وزير الخارجية خارطة الطريق حكومة الوحدة الوطنية دعم ليبيا سيادة ليبيا تطورات الأوضاع

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية: مصر مستمرة في جهودها لتلبية آمال شعب ليبيا الشقيق

وزير الخارجية يحدد 4 شروط لإرساء التسوية السياسية الشاملة في ليبيا

شكري: الرئيس السيسي يحرص على إيلاء الوضع في ليبيا اهتماما كبيرا

في مصر إخوة حريصون على تقدمكم.. شكري يوجه رسالة إلى الليبيين

شكري يبحث في طرابلس سبل تثبيت ركائز الاستقرار في ليبيا لتلبية تطلعات الشعب

شكري يلتقي نجلاء المنقوش لبحث سُبل تنسيق جهود التسوية السياسية الشاملة للأزمة الليبية

شكري: أؤكد رؤية ⁧‫مصر‬⁩ القائمة على ضرورة الدفع بتسوية سياسية شاملة في ليبيا

شكري يلتقي وزراء خارجية تونس وفرنسا وتشاد واليونان ..صور

ترشيحاتنا

إجراء كويتي عاجل بشأن مصر.. تعرف عليه

سينوفاك الصينية تبحث توطين صناعة اللقاحات في مصر | شاهد

لا تقدر على السير.. أول فيديو لـ بشرى بعد تعرضها لحادث بالجونة

ماذا قالت المؤسسات الدينية عن حسن حنفي ؟ وهب حياته للعلم

بحضور الشرطة| الجماهير تركض خلف محمد صلاح لحظة تصويره إعلانا ..شاهد

قبل وداعه.. سفير مصر يقدم إحاطة لوزيرة خارجية اليابان بإنجازات العلاقات الثنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سارة| سبب وقوع الزلازل المتعددة بالبحر المتوسط وتأثيرها على مصر

محدش ليه دعوة بجسمي..هدى المفتي ترد على انتقادات ظهورها في مهرجان الجونة

ابتسامة أبو خالد.. آخر ظهور لـ سائق ميكروباص الدائري الأوسطي.. صور

صدمة لـ ليفربول .. محمد صلاح مهدد بالغياب 8 مباريات

بصمة كيروش .. قفزة هائلة لـ منتخب مصر في تصنيف الفيفا

بعد نقله للمستشفى .. تفاصيل مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي "فيديو"

ينافس الخطيب .. محامي توفيق عكاشة يترشح لرئاسة الأهلي

ملامح أكل العيش.. ننشر الصور الأولى لضحايا حادث الدائري الاوسطي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الإصابات.. بشرى تظهر في حفل توزيع جوائز منصة الجونة

القوات البحرية تحتفل بعيدها الرابع والخمسين بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية

آية قرآنية ودماء 19 ضحية..ماذا تبقى من حطام دهس تريلا لميكروباص على الدائري الاوسطي؟

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

فيديو

بعد نقله للمستشفى .. تفاصيل مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي "فيديو"

دان سور أغرب مغني راب في العالم.. زرع كيلو ذهب بجمجمته|فيديو

بعد حادث بشرى .. شاهد أقوى حوادث تعرض لها المشاهير "فيديو"

العاصفة الفرنسية تقترب من بريطانيا .. وتحذيرات من فيضانات مدمرة |فيديو

المزيد

ساحة رأي

دعاء علي تكتب: مهرجان عرض اللحوم بأرخص الأسعار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: فريضة الصوم 

خالد الشناوي يكتب: لحظات في حضرة الروح

أمل مصطفى تكتب: «هي منك»

عبد المعطى أحمد يكتب: قناعة الرسول وزهده

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ