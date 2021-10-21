شكري: نتطلع لنجاح الاستحقاق السياسي في ليبيا بما يليق بقيمة وتاريخ شعبها

أكد سامح شكري وزير الخارجية، رؤية ‫مصر‬ القائمة على ضرورة الدفع قُدمًا بتسوية سياسية شاملة في ليبيا تُرسخ للاستقرار الذي ينشده الشعب الليبي الشقيق.

وقال شكري في بداية كلمته، بمؤتمر دعم ليبيا المنعقد في طرابلس بمشاركة الدول الحليفة والصديقة لـ ليبيا استكمال التشاور حول تطورات الأوضاع في ليبيا الشقيقة، هو الحل لوصول ليبيا إلى بر الأمان في ظل ما يربطنا من صلات عديدة ومصير مشترك.

وقال وزير الخارجية، "لقد التقينا في محافل دولية وإقليمية عديدة تعهدنا فيها على حماية سيادة ليبيا، واستقلالها، وسلامتها الإقليمية، والتزمنا بمساندة جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الصراع والانقسام من أجل استعادة الأمن والاستقرار الذي ينشده الشعب الليبي أجمع، وها نحن نجتمع اليوم بطرابلس في لحظة مهمة من عمر الأزمة الليبية، إذ يسير الأشقاء الليبيون بخطي واثقة نحو تنفيذ خارطة الطريق التي أقروها بأنفسهم للانطلاق إلى المستقبل من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021"

وُثمن الوزير شكري الإجراءات المتخذة من جانب المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية في الإعداد للانتخابات، وجهود مجلس النواب الليبي وإصداره لقانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتنسيقه بشأنهما مع المفوضية العليا للانتخابات الليبية قائلا إنها "تبذل جهوداً كبيرةً حتى يتسنى عقد الاستحقاق الانتخابي في موعده بما يتيح لأشقائنا الليبيين المجال للتعبير عن إرادتهم الحرة في اختيار قياداتهم ورسم مستقبل بلدهم بعيداً عن أي تأثير خارجي"

وأضاف: نتطلع إلى نجاح إتمام هذا الاستحقاق دون إقصاء أو تهميش في موعده بالشكل الذي يليق بقيمة وتاريخ الشعب الليبي الشقيق لكي تعود ليبيا إلى مكانتها ودورها العربي والإقليمي الفاعل.قيق.