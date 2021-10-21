أهلي 2007 يواجه إنبي في بطولة الجمهورية غدًا

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 غدًا الجمعة مع ضيفه إنبي، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الجمهورية.



يسعى أهلي 2007 خلال مباراة الغد لتحقيق الفوز الثالث له على التوالي، ورفع رصيده من النقاط إلى الرقم ٩، ليواصل انطلاقته المميزة في بطولة الجمهورية التي يشارك بها للمرة الأولى.



وافتتح أهلي 2007 الموسم بتحقيق فوزين متتاليين، وبنتائج كبيرة، الأول على حساب الشرقية للدخان بسبعة أهداف دون رد، ثم فاز خارج ملعبه على غزل المحلة بستة أهداف دون رد، مسجلًا ١٣ هدفًا، ولم تستقبل شباكه أي هدف.



وجاءت سداسية الأهلي أمام غزل المحلة عن طريق عصام أحمد (هدفان)، ومحمد عبد الفتاح «تاحا»، وأحمد الشيخ، ومحمد عاطف، ومصطفى بهجت بهدف واحد لكل منهم.



ومن المقرر أن يلعب فريق أهلي 2007 لقاء الجولة الرابعة خارج ملعبه، أمام المقاولون العرب، يوم الجمعة المقبل.



ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 كل من أسامة زكي مديراً فنياً وسعيد صبحي مدرباً مساعداً ومحمود عبد الله مدرباً لحراس المرمى وصابر سنادة إداري الفريق وحسن عبد المطلب طبيب الفريق ومحمد نحلة مخطط الأحمال والإعداد البدني وناجح أبو زهرة إخصائي التدليك.