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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواوي تطلق نجم الفئة المتوسطة في أوروبا.. سعر ومواصفات nova 9

هاتف هواوي nova 9
هاتف هواوي nova 9

أعلنت شركة هواوي Huawei، رسميا عن أحد هواتف نوفا في الأسواق الأوروبية، ويشق الإصدار nova 9 السوق العالمية لأول مرة بعد ما يقرب من شهر من إعلانه في الصين.

سعر ومواصفات الإصدار العالمي من هواوي nova 9


ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني المتخصص، فإن النسخة العالمية من هاتف هواوي nova 9، تعمل بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 778G 4G، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت، غير قابلة للتوسعة.

ويأتي هاتف هواوي nova 9، بشاشة منحنية من نوع OLED، و بقياس 6.57 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وبجودة عرض FHD +، وتبلغ دقتها 1080 x 2340 بكسل، و تحتوي الشاشة على ثقب أعلى منتصفها مخصص لكاميرا السيلفي والتي تأتي بدقة 32 ميجابكسل.

Huawei nova 9 (image: Huawei)
هاتف هواوي nova 9

 

ويمتاز هاتف هواوي nova 9، بكاميرا خلفية رباعية، المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجابكسل من نوع RYYB، جنبًا إلى جنب مع كاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، ووحدتين مساعدتين بدقة 2 ميجابكسل للقطات الماكرو وبيانات العمق.


ويحزم هاتف هواوي nova 9، بطارية تبلغ سعتها 4300 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C، من 0 إلى 100% في غصون 38 دقيقة فقط، ويعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم EMUI 12، المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 11، بدون خدمات Google Mobile.

ويتوفر هاتف هواوي nova 9، بألوان الأزرق والأسود، ويباع في الأسواق الأوروبية مقابل سعر حوالي 499 يورو (أي ما يعادل 8 آلاف و200 جنيه مصري)، وتقدم هواوي خدمة استبدال الشاشة المكسورة مجانا خلال العام الأول من شراء الهاتف، وتبدأ المبيعات المسبقة في وقت لاحق من اليوم ويأتي الهاتف مع زوج مجاني من سماعات الأذن FreeBuds 4.

 

Huawei nova 9 in Starry Blue and Black (image: Huawei)
هاتف هواوي nova 9
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