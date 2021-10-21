حماية المستهلك يخاطب فولكس واجن بعد حادث إحدى التريللات الخاصة بالوكيل

نشر جهاز حماية المستهلك على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" بخصوص البوستات الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعى بشأن حدوث حادث مرورى لإحدى التريللات الخاصه بوكيل سيارات فولكس واجن ، وفى ضوء مبدأى الشفافية والعلانية يود جهاز حماية المستهلك أن يوضح للجميع أنه بمجرد رصد هذه الحادثة تم مخاطبة الشركة المعنية والتى قامت بالاستجابة الفورية وارسال خطاب للجهاز موضحا به أرقام شاسيهات السيارات المتضررة من الحادث (مرفق صورة الخطاب) وأنه جارى التعامل مع شركة التأمين الخاصة بالشركة بواسطة شركة فولكس واجن".

ويؤكد جهاز حماية المستهلك لكافة المواطنين أنه لن يتم التعامل على هذه السيارات باعتبارها سيارات جديدة وأن الجهاز سيتابع هذا الأمر متابعة دقيقة.

كما يؤكد جهاز حماية المستهلك أنه يتم متابعة كافة الأسواق بما فيها سوق السيارات للحفاظ على حقوق كافة المستهلكين.