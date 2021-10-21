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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بحضور الشرطة| الجماهير تركض خلف محمد صلاح لحظة تصويره إعلانا ..شاهد

صدى البلد

التقطت عدسات الكاميرات تجمع لعدد من عشاق الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي أثناء تصوريه اعلان في آحد شوارع مدينة ليفربول.

وكان محمد صلاح يتواجد في تلك المنطقة من أجل تصوير إعلان تلفزيوني جديد لإحدى شركات المياه الغازية، بعد ساعات قليلة من تألقه في مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وركض صلاح في شوارع مدينة ليفربول مرتديًا معطفًا أزرق فاتحا، وخلفه حشد من الناس على دراجاتهم الهوائية وتواجد الكولومبي رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، بجانبه خلال فترة التصوير والذي امتد لنحو ساعة.

 

نشرت صحيفة "صن" البريطانية التشكيل التاريخى لمباريات مانشستر يونايتد ضد ليفربول قبل مباراة الأحد المقبل على ملعب "أولد ترافولد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

وأكد تقرير صحفي، أن النجم المصري  محمد صلاح  لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، مهدد بالغياب عن الريدز، لمدة  8 مباريات، بسبب مشاركته “المحتملة” مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها، في شهر يناير المقبل.

وذكرت صحيفة “ ليفربول إيكو”، أنه من المتوقع أن يشارك  ثنائي ليفربول  محمد صلاح وساديو ماني، في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، أن بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها دولة الكاميرون، ستقام في الفترة من 9 يناير المقبل، حتى 6 فبراير.

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