دراسة: النساء أكثر إبداعًا خلال فترة الطمث

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن أهمية فترة الطمث للنساء من قبل باحثين في جامعة SWPS للعلوم الاجتماعية والإنسانية في وارسو، أن النساء في مراحل الخصوبة من دورتهن الشهرية يظهرن زيادة في مستوى الإبداع مقارنة بأوقات أخرى من الشهر.

أسباب تجعل النساء أكثر إبداعا في فترة الطمث





وشملت الدراسة ، 751 امرأة أكملن مهمة إبداعية في بولندا، وقام فريق الباحثين بدراسة النساء اللواتي يعانين من دورات شهرية منتظمة ولا يستخدمن موانع الحمل الهرمونية ، للحصول على خط أساس للارتباط بالإبداع، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.



ووجد الباحثون، أن النساء كانوا أفضل في مهام التفكير الإبداعي بعد الاباضة مباشرة ، وهو الوقت الذي من المرجح أن يحملن فيه؛ حيث درس الباحثون مجموعة من النساء البولنديات ، تتراوح أعمارهن بين 18 و 35 عامًا.



وقدمت النساء للباحثين معلومات حول فترة الطمث لديهن للسماح لهن بتتبع وقت التبويض، وفي التجربة ، عُرضت على النساء صورة لمشهد غامض يضم العديد من الأشخاص المختلفين.

أسباب تجعل النساء أكثر إبداعا في فترة الطمث



ثم طُلب منهم طرح أكبر عدد ممكن من الأسئلة بناءً على هذا المشهد ، في محاولة ليكونوا مبدعين قدر الإمكان ، في غضون خمس دقائق، ثم تم تسجيل أفكارهم من قبل مقيمين مستقلين لتحديد إبداعهم وأصالتها.



وقالت الدكتورة كاتارزينا جالاسينسكا ، المؤلفة المشاركة في الدراسة: "ان هذا يعني أن ذروة الخصوبة في منتصف فترة الطمث تتضمن تغيرات مرئية ليس فقط على المستوى الفسيولوجي ولكن أيضًا على المستويات العاطفية والمعرفية والسلوكية".



ويرتبط زيادة مستوى الإستراديول الشكل السائد لـ الاستروجين خلال سنوات فترة الإنجاب الطمث، بإفراز الدوبامين المرتفع في الدماغ؛ حيث أوضحت الدكتور غالاسينسكا: "الهرمونات الجنسية هي نوع من محسنات المزاج ، والمزاج الإيجابي يؤثر على مرونة التفكير".



وأكدت غالاسينسكا أيضًا ، انه تشعر النساء بمزيد من الشجاعة والقوة في فترة الطمث ، مما يجعلهم أكثر إبداعا، والذي يتطلب اختراق الأنماط والعقبات العقلية.