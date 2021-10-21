خبير مناعة : لقاح كورونا فيروس معطل وليس حيا .. فيديو

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن الحاصلين على لقاح كورونا يكونون في أمان أكبر من غير الملقحين بلقاحات كورونا، ويكونون أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا .

وأضاف أشرف عقبة في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، أن لقاحات كورونا تقلل من شدة الإصابة والوفاة في حال الإصابة بفيروس كورونا ".

وتابع أشرف عقبة :" الحصول على لقاح كورونا يقلل من فرصة الإصابة بفيروس كورونا ، وبالتالي أنصح الجميع بسرعة التسجيل للحصول على لقاحات كورونا".

وأكمل أشرف عقبة :" تلقي لقاح كورونا يمنع الإصابة بفيروس كرونا بنسبة تتخطى 70 % ويقلل الوفيات بنسبة تتجاوز 99 % في حالة الاصابة بالفيروس".

ولفت أشرف عقبة :" متلقي اللقاح لا يصاب بفيروس كورونا لأن اللقاح لا يتكون من الفيروس ولكن اللقاح يكون عبارة عن فيروس معطل او فيروس ضعيف ".

