جامعة عين شمس تعلن عن خطوات دفع المصروفات إلكترونيا.. زراعة عين شمس تعلن تعليمات مهمة بشأن تسجيل المواد لبرامج اللغة العربية

_جامعة عين شمس تعلن عن خطوات الدفع الإلكتروني



_زراعة عين شمس : تطوير المناهج لمواكبة سوق العمل وتأهيل الطلاب



_زراعة عين شمس تعلن تعليماتك مهمة بشان تسجيل المواد



كشفت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس عن طريقة دفع المصروفات للطالبات المستجدات وخطوات الدفع من خلال خدمة فوري لافتا أنه تم نشر فيديو للطالبات لمعرفة كافة الخطوات ويمكن للطالبات من خلال هذا اللينك معرفة الخطوات اضغط هنا.

وأضافت الدكتور أميرة خلال تصريحاتها لـ صدي البلد انه الكلية تواصل تطعيم الطالبات بلقاح كورونا مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .

كما استقبلت الدكتورة أميرة يوسف، عميد كلية البنات جامعة عين شمس، والدكتورة مى حلمى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الطالبات الجدد لعام 2021 / 2022.

وأوضحت “يوسف”، أن اللقاء هدف إلى تعريف الطالبات الجدد بنظام الساعات المعتمدة وأقسام الكلية بمناسبة انطلاق العام الجامعي الجديد ٢٠٢١ / ٢٠٢٢، متمنية لجميع الطالبات الجدد والقدامى دوام التفوق في دراستهم بالكلية .



وتابعت عميد كلية البنات مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية وجميع العاملين، تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، واستقبال الطلاب بالكواشف الحرارية، ارتداء الكمامات، مراعاة التباعد، ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات والقاعات والمعامل.



وأكدت على استمرار حملة التطعيم لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطالبات، يوميًا بالكلية، مؤكدة على أن الكلية أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال العام الجامعي الجديد، مضيفة أنه تم إعلان جداول المحاضرات لجميع الفرق الدراسية ونشرها على الصفحة الرسمية للكلية، مقدمة الدعوة لكافة الطالبات للمشاركة الفعالة في جميع الأنشطة الطلابية، بهدف تنمية مواهب الشباب وطاقات الإبداع والابتكار لديهم.

ويأتي ذلك إيمانًا من إدارة الكلية بأهمية الأنشطة في صقل شخصية الطالب، وتشجيعه على الانخراط في مجتمعه الصغير استعدادا للخروج الى الحياة العملية والمشاركة في المجتمع بشكل أكبر .

أكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن الكلية تواصل تطعيم الطلاب بلقاح كورونا للانتهاء من كافة الطلاب في أسرع وقت .



وأشار الدكتور أحمد جلال خلال تصريحاته لـ صدي البلد في انه في نهاية الأسبوع الثاني بالعام الدراسي الجديد تكثيف الإجراءات الاحترازية والتشديد علي حصول الطلاب علي لقاح كورونا .

وأضاف عميد كلية زراعة بعين شمس أنه على الطلاب التأكد من تسجيل على لينك الكلية و لينك وزارة الصحة أولا و ان يكون معهم اصل و صورة الرقم القومي الخاص بها و يرجى الالتزام بالشعب المطلوبة و ذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية المتخذة بالكلية.

وأوضح الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة عين شمس أنه تم تحويل الكتب الورقية إلى إلكترونية بداية من العام الحالي، مشيرا الى تطوير البنية التحتية للكلية للعام الدراسي الجديد.

وتابع الدكتور أحمد جلال إلى أن كلية زراعة عين شمس تقوم بكافة الاستعدادات من أجل تطوير مناهجها لمواكبة سوق العمل وتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على التحديات.

وأكد عميد كلية زراعة عين شمس أن الكلية لديها عدة برامج متميزة منوها الى أن الكلية أيضا توفر الكثير من فرص العمل لطلابها.

قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية زراعة جامعة عين شمس لشؤن التعليم والطلاب ان تم بدء تسجيل المواد للطالب للبرامج باللغة العربية لافتا انه يتم التسجيل إلكترونياً .

واضاف وكيل كلية زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد يجب علي الطالب مراعاة البنود التالية :

1- التأكد من البيانات المطلوبة وتحديد المقررات بدقة قبل التسجيل النهائي

2- يسمح بالتسجيل لمرة واحدة فقط من الأيميل لذا يجب على كل طالب ان يسجل بنفسه

3- طلاب الحذف والإضافة يسمح لهم بأضافة المقررات التى وضعت باستمارة الحذف والإضافة فقط

4- اللينك يمكن الإضافة عليه حتى يوم الأحد 24 / 10 / 2021 الساعة الثانية عشر مساء

أسم البرنامج والمستوى

اللينك

الباركود

مستوى أول علوم غير مستكمل

ونقل قيد

https://forms.office.com/r/264P75nZqJ

برنامج الهندسة الزراعية يشمل

مستوي أول غير مستكمل

https://forms.office.com/r/BpUMHFF2U0

برنامج الإنتاج النباتى

https://forms.office.com/r/E6qZfzaRYH

برنامج الإنتاج الحيوانى

https://forms.office.com/r/J1WjeXzfFr

برنامج التكنولوجيا الحيوية

https://forms.office.com/r/xv43fzNAyX

برنامج علوم الأغذية

https://forms.office.com/r/RMVLYMDMSC

برنامج الوقاية

https://forms.office.com/r/hMJsZb2kHT

برنامج العلوم الاقتصا دية

والاجتماعية

https://forms.office.com/r/tVecaJdPdt

برنامج أراضى ومياه

https://forms.office.com/r/2EaswSa08h