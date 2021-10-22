عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

جامعة عين شمس تعلن عن خطوات دفع المصروفات إلكترونيا.. زراعة عين شمس تعلن تعليمات مهمة بشأن تسجيل المواد لبرامج اللغة العربية

طلاب جامعات
طلاب جامعات

_جامعة عين شمس تعلن عن خطوات الدفع الإلكتروني
 

_زراعة عين شمس : تطوير المناهج لمواكبة سوق العمل وتأهيل الطلاب
 

_زراعة عين شمس تعلن تعليماتك مهمة بشان تسجيل المواد
 

 

 

كشفت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس عن طريقة دفع المصروفات للطالبات المستجدات وخطوات الدفع من خلال خدمة فوري لافتا أنه تم نشر فيديو للطالبات لمعرفة كافة الخطوات ويمكن للطالبات من خلال هذا اللينك معرفة الخطوات اضغط هنا.

 

وأضافت الدكتور أميرة خلال تصريحاتها لـ صدي البلد انه الكلية تواصل تطعيم الطالبات بلقاح كورونا مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .

كما استقبلت الدكتورة أميرة يوسف، عميد كلية البنات جامعة عين شمس، والدكتورة  مى حلمى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الطالبات الجدد لعام 2021 / 2022.

 

وأوضحت “يوسف”، أن اللقاء هدف إلى تعريف الطالبات الجدد بنظام الساعات المعتمدة وأقسام الكلية بمناسبة انطلاق العام الجامعي الجديد ٢٠٢١ / ٢٠٢٢، متمنية لجميع الطالبات الجدد والقدامى دوام التفوق في دراستهم بالكلية .


وتابعت عميد كلية البنات مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية وجميع العاملين، تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، واستقبال الطلاب بالكواشف الحرارية، ارتداء الكمامات، مراعاة التباعد، ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات والقاعات والمعامل.


وأكدت على استمرار حملة التطعيم لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطالبات، يوميًا بالكلية، مؤكدة على أن الكلية أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال العام الجامعي الجديد، مضيفة أنه تم إعلان جداول المحاضرات لجميع الفرق الدراسية ونشرها على الصفحة الرسمية للكلية، مقدمة الدعوة لكافة الطالبات للمشاركة الفعالة في جميع الأنشطة الطلابية، بهدف تنمية مواهب الشباب وطاقات الإبداع والابتكار لديهم.

 

ويأتي ذلك إيمانًا من إدارة الكلية بأهمية الأنشطة في صقل شخصية الطالب، وتشجيعه على الانخراط في مجتمعه الصغير استعدادا للخروج الى الحياة العملية والمشاركة في المجتمع بشكل أكبر .

 

أكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة  جامعة عين شمس أن الكلية تواصل تطعيم الطلاب بلقاح كورونا للانتهاء من كافة الطلاب في أسرع وقت .


وأشار الدكتور أحمد جلال خلال تصريحاته لـ صدي البلد في انه في نهاية الأسبوع الثاني بالعام الدراسي الجديد تكثيف الإجراءات الاحترازية والتشديد علي حصول الطلاب علي لقاح كورونا .

 

وأضاف عميد كلية زراعة بعين شمس  أنه على الطلاب التأكد من تسجيل على لينك الكلية و لينك وزارة الصحة أولا و ان يكون معهم اصل و صورة الرقم القومي الخاص بها و يرجى الالتزام بالشعب المطلوبة و ذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية المتخذة بالكلية.

وأوضح الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة عين شمس أنه تم تحويل الكتب الورقية إلى إلكترونية بداية من العام الحالي، مشيرا الى تطوير البنية التحتية للكلية للعام الدراسي الجديد.

وتابع الدكتور أحمد جلال إلى أن كلية زراعة عين شمس تقوم بكافة الاستعدادات من أجل تطوير مناهجها لمواكبة سوق العمل وتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على التحديات.

وأكد عميد كلية زراعة عين شمس أن الكلية لديها عدة برامج متميزة منوها الى أن الكلية أيضا توفر الكثير من فرص العمل لطلابها.

قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية زراعة جامعة عين شمس لشؤن  التعليم والطلاب ان تم بدء تسجيل المواد للطالب للبرامج باللغة العربية لافتا انه يتم التسجيل إلكترونياً .

 

واضاف وكيل كلية زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد يجب علي الطالب مراعاة البنود التالية :

1- التأكد من البيانات المطلوبة وتحديد المقررات بدقة قبل التسجيل النهائي

2- يسمح بالتسجيل لمرة واحدة فقط من الأيميل لذا يجب على كل طالب ان يسجل بنفسه

3- طلاب الحذف والإضافة يسمح لهم بأضافة المقررات التى وضعت باستمارة الحذف والإضافة فقط

4- اللينك يمكن الإضافة عليه حتى يوم الأحد 24 / 10 / 2021 الساعة الثانية عشر مساء

أسم البرنامج والمستوى

اللينك

الباركود

مستوى أول علوم غير مستكمل

ونقل قيد

https://forms.office.com/r/264P75nZqJ

برنامج الهندسة الزراعية يشمل

مستوي أول غير مستكمل

https://forms.office.com/r/BpUMHFF2U0

برنامج الإنتاج النباتى

https://forms.office.com/r/E6qZfzaRYH

برنامج الإنتاج الحيوانى

https://forms.office.com/r/J1WjeXzfFr

برنامج التكنولوجيا الحيوية

https://forms.office.com/r/xv43fzNAyX

برنامج علوم الأغذية

https://forms.office.com/r/RMVLYMDMSC

برنامج الوقاية

https://forms.office.com/r/hMJsZb2kHT

برنامج العلوم الاقتصا دية

والاجتماعية

https://forms.office.com/r/tVecaJdPdt

برنامج أراضى ومياه

https://forms.office.com/r/2EaswSa08h

ترشيحاتنا

ميار شريف تودع بطولة تنريقى المفتوحة للتنس بإسبانيا

أفضل دعاء للميت ليلة الجمعة .. مستجاب

أدعية قبل الفجر لا تغفل عن ذكرها.. مستجابة في يوم الجمعة

بقوة 1479 حصان .. تعرف على وحش السرعة بوجاتي ديفو

بحضور 80 شخصية عالمية..آثار أسوان تنهي استعداداتها بنسبة 100٪ لتعامد الشمس

بعد نشر تحقيق دولي لاحتفاظ متحف أمريكي بقطع مسروقة.. حوادث مشابهة لتابوت نجم عنخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محدش ليه دعوة بجسمي..هدى المفتي ترد على انتقادات ظهورها في مهرجان الجونة

مفاجأة غير سارة| سبب وقوع الزلازل المتعددة بالبحر المتوسط وتأثيرها على مصر

خناقة شوارع.. مجهولون يطرقون منزل آيتن عامر والفنانة تستغيث وتروي التفاصيل

إجراء كويتي عاجل بشأن مصر.. تعرف عليه

الصحة العالمية تصدر تحذيرا خطيرا بشأن كورونا في الشتاء

متي نتخطى ذروة الموجة الرابعة .. مستشار الرئيس يفاجئ الجميع بالرد

ابتسامة أبو خالد.. آخر ظهور لـ سائق ميكروباص الدائري الأوسطي.. صور

الفريق الطبي: تحسن الحالة الصحية للخطيب ولا يزال في المستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرب كريم تودع 7 من زينة شبابها.. روايات الموت لضحايا ميكروباص الدائري الأوسطي

وائل جسار يتألق فى حفل غنائي ساهر بـ كندا

روايات الموت على الدائري الأوسطي.. شقيقة عريس المنيا وطفلتاها حولن الفرح لمأتم

رغم الإصابات.. بشرى تظهر في حفل توزيع جوائز منصة الجونة

فيديو

هدي المفتي: أنا حرة في جسمي.. وأروى جودة :أنا حلوة كدا.. فيديو جراف

تمثال محمد صلاح .. ماذا قال مو فور دخوله متحف مدام توسو "فيديو"

بعد نقله للمستشفى .. تفاصيل مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي "فيديو"

دان سور أغرب مغني راب في العالم.. زرع كيلو ذهب بجمجمته|فيديو

المزيد

ساحة رأي

سهلة المدني تكتب: الشيطان يحكم

ياسر عبيدو يكتب: نصر أكتوبر.. لماذا لم يحفر مساره الطبيعى كاملًا؟

دعاء علي تكتب: مهرجان عرض اللحوم بأرخص الأسعار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: فريضة الصوم 

خالد الشناوي يكتب: لحظات في حضرة الروح

أمل مصطفى تكتب: «هي منك»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

اﻟﻤﺰﻳﺪ