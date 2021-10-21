وصفة سحرية.. بسمة الملا تنصح بمشروب لإنقاص الوزن

قدمت الدكتورة بسمة الملا، أفضل مشروب لإنقاص الوزن الزائد باسهل طريقة في المنزل، مشيرة إلى أن هذه الوصفة خالية من الجلوكوز تساعد مرضى السمنة في نزول دهون البطن وجيدة لمرضى القولون العصبي.

ومكونات المشروب هي:

ملعقة صغيرة من كاكاو

ملعقة صغيرة من بذور الكتان

ملعقة صغيرة من الشيكولاتة داكنة

كوب ماء ساخن

"بسمة الملا" تكشف أسباب توقف حرق دهون الجسم

نصحت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة تغذية، السيدات الذين يقومون بعمل "الريجيم"، بعدم التوقف، قائلة: "يا نكمله للآخر لحد ما نوصل للوزن اللي إحنا عايزينه، يا إما متعملهوش أصلاً .. عشان كده غلط و هنرجع نزيد في الوزن تاني".

وأضافت بسمة الملا، قائلة: "لو انتي مش ناوية تكملي .. بلاش تاخدي خطوة الريجيم ده من الأول".

وتابعت بسمة الملا، أن هناك سبب رابع، ولكنه لم يتواجد إلا بنسب معينة، وهو المعاناة من مشكلة في القولون أو إصابة الشخص بـ الإمساك، معقبة: "كل ديه بتُسبب توقف حرق الدهون".

وشددت بسمة الملا على ضرورة التحرك وتشغيل الكتلة العضلية، وبالتالي يزداد هرمون النمو الذي يعمل على حرق دهون الجسم.

ونوهت بسمة الملا أن الجسم لا يحرق دهون في 3 حالات، وهما: عند تناول السكر بكمية كبيرة، وعند الجلوس لفترة طويلة وعدم التحرك، وعند الاضطراب في تناول الطعام.