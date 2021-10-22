هنادي مهنى تفاجئ زوجها بالاتصال به على الهواء

هنادى مهنى تتصل بزوجها على الهواء

حلت الفنانة هنادى مهنى ضيفة مع الإعلامية منى الشاذلي فى برنامج معكم المذاع على قناة cbc .



و قامت هنادى مهنى بالاتصال بزوجها الفنان أحمد خالد صالح على الهواء لكى تسأله ماذا تغنى بالبرنامج بعدما طلبت منها منى الشاذلى ان تتصل به فأجابها :"أى حاجة للمطربة "أديل".

أثارت هنادي، الجدل خلال الفترة الماضية بعد نشر صور لها على السوشيال ميديا، بإطلالات أنيقة ومثيرة ومميزة خطفت الأنظار بجمالها.



وتعتمد هنادي على الظهور بإطلالتها الأنيقة والمثيرة التى تواكب الموضة خلال مشاركتها جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.

وتتميز هنادى، بجمالها الساخر بقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التى تخطف بها الأنظار فى المناسبات والحفلات.

وتعتمد على الملابس الأنيقة من الفساتين المكشوفة وملابس تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها و قوامها المثالي من خلال إطلالتها التى تظهر بها فى الحفلات.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها بوضع الماكياج الصاخب الذي يبرز ملامح جمالها .