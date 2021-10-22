أسباب ارتفاع اسعار البيض والدواجن

عرض برنامج "مساء دى إم سى" تقديم الإعلامى رامى رضوان والمُذاع عبر فضائية "دى إم سى"، تقريراً عن أسباب ارتفاع أسعار منتجات الدواجن خلال الفترة الحالية.

وأشار التقرير إلي أن مصر تنتج حوالى مليار و400 مليون دجاجة باستثمارات تقدر بـ100 مليار جنيه، لافتا إلي إنتاج 13 مليار بيضة فى العام ليغطى الاستهلاك المحلى ويتم تصدير الفائض.

ويقول حمادة إبراهيم محمود صاحب مزرعة لإنتاج البيض، إن المشكلة الأساسية تعود إلى ارتفاع التكاليف من خامات الأعلاف أو خامات الأدوية.

ومن جانبه يقول الدكتور إسلام فكرى مدير إدارة التسمين بمزرعة لإنتاج الدواجن، أن أسباب ارتفاع كيلو اللحم الأبيض للفراخ خلال الفترة الماضية نتيجة خروج عدد كبير من المرابين من السوق لارتفاع الأسعار وإرتفاع أسعار الخامات من الأعلاف المستوردة من الذرة والفول الصويا من 6000 إلى 8500 جنيه، مما أثر على ارتفاع سعر كيلو الفرخة إلى أكثر من 35 جنيها.



وبدوره كشف المهندس محمد عبد الحكم مدير الإنتاج بمصنع لأعلاف الدواجن، سبب ارتفاع أسعار الأعلاف، مؤكدا أن السبب يكمن في ارتفاع أسعار الخامات المستوردة من البرازيل وأميركا بما يقرب من 70% من سعرها الأساسى.