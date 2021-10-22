حريق وحادث وخلافات مع نجوم.. أزمات واجهت مهرجان الجونة منذ بداية الدورة الخامسة التي تنتهي خلال ساعات

واجهت الدورة الخامسة لمهرجان الجونة العديد من الأزمات التي صمد أمامها هذا الحدث الفني الذي شهد هذا العام حضورا مكثفا من قبل النجوم والفنانين من داخل وخارج مصر.

حريق قاعة احتفالات

شب حريق قبل ساعات من حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة داخل القاعة التي كان مقرر أن يقام بها الأفتر بارتي أو الحفل الذي يقام بعد الافتتاح ويحضره النجوم والضيوف.

هرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث للسيطرة على الحريق، وحرص المهندس سميح ساويرس على التواجد عقب وقوع الحادث في مكان الحريق والتأكيد على أن الأمر ستعود إلى طبيعتها.

وبالفعل خلال ساعات عادت القاعة كما كانت قبل الحريق، وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأداء العمال لإنجاز مهمتهم سريعا.

حادث بشرى

تعرضت الفنانة بشرى لحادث بسيط أثناء تصوير أحد المشاهد بمدينة الجونة، حيث انقلبت سيارة صغيرة كانت تقلها هي والسائق الذي تعرض هو أيضا للإصابة.

وأكدت بشرى أنها بخير وتقوم ببعض الفحوصات الطبية، عقب وقت قصير من الحادث.

قال كمال زاده رئيس القطاع المالي بمهرجان الجونة إن بشرى والمذيع محمد مكاوي بخير وسيخرجان خلال ساعات من المستشفى.

وأوضح أنهما تعرضا لكدمات بسيطة نتيجة انقلاب السيارة بهما خلال تصويرهم برنامج.

وبالفعل ظهرت بشرى ومكاوي مساء الخميس في فعاليات مهرجان الجونة وبدت عليهما علامات الإصابة الشديد نتيجة الحادث.

استقالة أمير رمسيس

كتب المخرج أمير رمسيس ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورا أعلن من خلاله عودته للقاهرة مؤكدا الأنباء التي ترددت حول استقالته من منصبه في مهرجان الجونة السينمائي، ومبديا التحفظات حول أسباب الاستقالة.

وكتب المخرج أمير رمسيس ، في منشوره عبر فيسبوك: «Good bye gouna .. في طريقي للعودة للقاهرة مفعم بمشاعر جياشة لبرنامج افلام تم وضعه بكامل الشغف و الحب .. فخور بردود فعل الجمهور و النقاد و الصناع .. خمس سنوات من العمل على برنامج مهرجان الجونة انتهت باستقالتي البارحة لأبدأ رحلة جديدة .. واثقا انني اترك خلفي فريق قادر على صنع ما هو أفضل.. الزملاء و الأصدقاء من الصحفيين اعتذر».

وأضاف أمير رمسيس: «عن الخوض في أسباب الاستقالة فهي تخصني و فريق إدارة المهرجان .. و أوضح أن الأسباب التي تناثرت منذ تسرب الخبر عارية من الصحة .. شكرا Boshra Ahmed Kamal Zadeh @amal elmasri على كل تلك التجارب الرائعة و اتمنى لكم حفل ختام رائع».

خلافات حسن أبو الروس

تسببت أفعال الممثل حسن أبو الروس في مهرجان الجونة في تعرضه لانتقادات شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي سواء على أسلوبه في التعامل أو ملابسه على السجادة الحمراء.

وعلم “صدى البلد” أن إدارة مهرجان الجونة قد أعطت تعليمات للمنظمين أمس بعدم السماح الفنان حسن أبو الروس بالدخول إلى ريد كاربت عروض الأفلام والتي تقام علي هامش المهرجان

وكشف مصدر ان إدارة المهرجان حذرت بشده المنظمين، من دخول حسن أبو الروس تحت اي ظرف من الظروف وبالفعل تم إبلاغ أبو الروس بذلك بعد حضوره حيث انتظر في الخارج لمدة زادت عن النصف ساعة بعدها تأكد من عدم دخوله ليغادر المكان.

وتواصل صدى البلد مع الفنان حسن أبو الروس والذي رفض الرد على هذا الموضوع.