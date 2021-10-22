عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السائحون والزوار يشهدوا تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بأبوسمبل السياحية

معبد رمسيس الثاني
معبد رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية

توافد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 22 أكتوبر ، المئات من الزوار الأجانب والمصريين على معبد أبوسمبل، لحضور ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الملك رمسيس ، بجانب تواجد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، بجانب 50 من سفراء دول العالم المختلفة والدبلوماسين ، بالإضافة إلى رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير عدد من الصحف وكبار الكتاب والصحفيين .

وينتظر العديد من المتابعين لحدوث هذه الظاهرة الفلكية الفريدة والنادرة من نوعها، والتي يشهدها معبدي رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية، اليوم الجمعة 22 أكتوبر ، لتتجه أنظار العالم نحو هذا الحدث الدولي الذي يحدث مرتين كل عام، إحداهما في 22 أكتوبر، والأخرى فى 22 فبراير.

وأقرأ أيضاً :

بحضور 80 شخصية عالمية..آثار أسوان تنهي استعداداتها بنسبة 100٪ لتعامد الشمس

احتفالية من قلب أسوان بمناسبة ظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل بحضور ٥٠ سفيراً

وكانت قد أعلنت وزارة السياحة والآثار- متمثلة فى منطقة آثار أسوان والنوبة- استعداداتها الكاملة لظاهرة تعامد الشمس، بالإضافة إلى استعدادات الوحدة المحلية لمدينة أبوسمبل.

فيما قال الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة إنه تم الاستعداد لتعامد الشمس على قدس الأقداس بأبوسمبل من خلال تشكيل فريق من الأثريين أخصائي الترميم لعمل الصيانة والترميم اللازم لواجهة المعبد مع تثبيت الألوان وإجراء التنظيف الميكانيكى والكيميائى ، مع تنفيذ باقى أعمال الصيانة الدورية التى تتم بصفة مستمرة للحفاظ على أثرية ورونق المكان.

وأشار الدكتور عبد المنعم سعيد إلى أنه تم التشديد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد خلال فعاليات ظاهرة تعامد الشمس و لن يتم السماح بدخول أى زائر بدون إرتداء الكمامة وقياس درجة حرارته، مع مراعاة التباعد الاجتماعى بين الزائرين ، كما أنه بالتوازى مع ذلك سيتم تركيب شاشتين عملاقتين لعرض الظاهرة أمام المعبد لتفادى الزحام داخل الممر المؤدى إلى قدس الأقداس.

وفى نبذة تعريفية عن ظاهرة تعامد الشمس نجد أنه تم إكتشاف ظاهرة تعامد الشمس فى شتاء عام 1874، عندما رصدت الكاتبة البريطانية "إميليا إدوارد" والفريق المرافق لها، هذه الظاهرة وسجلتها فى كتابها المنشور عام 1899 بعنوان "ألف ميل فوق النيل" ، وهناك من يرجع السبب وراء تعامد الشمس على وجه رمسيس إلى سبب ذكر فى روايتين، أولًا هى أن المصريين القدماء صمموا المعبد بناء على حركة الفلك لتحديد بدء الموسم الزراعى وموسم الحصاد، وثانيًا هى أن هذين اليومين يتزامنان مع يوم مولد الملك رمسيس الثانى ويوم تتويجه على العرش.

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان تعامد الشمس اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

بحضور 80 شخصية عالمية..آثار أسوان تنهي استعداداتها بنسبة 100٪ لتعامد الشمس

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا| 5 أسباب تغلق جروب واتساب.. DELL تكشف عن لابتوب جديد ضد الماء و السقوط

هل يجوز للمرأة عدم مسح شعرها عند الوضوء؟.. الإفتاء تجيب

أخبار العالم| إجراء كويتي عاجل بشأن مصر وقيس سعيد يعلن تفاصيل جديدة عن الحوار الوطني

أوفر برايس يصل إلى 30 ألف جنيه لـ هيونداي اكسنت RB.. تفاصيل

فاز 10 مرات.. الزمالك يتفوق على الأندية الكينية عبر تاريخه في البطولات الأفريقية

السائحون والزوار يشهدوا تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بأبوسمبل السياحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دماء على الفستان الأبيض .. عريس يضرب زوجته حتى الموت في ليلة الزفاف

محدش ليه دعوة بجسمي..هدى المفتي ترد على انتقادات ظهورها في مهرجان الجونة

خناقة شوارع.. مجهولون يطرقون منزل آيتن عامر والفنانة تستغيث وتروي التفاصيل

مفاجأة غير سارة| سبب وقوع الزلازل المتعددة بالبحر المتوسط وتأثيرها على مصر

إجراء كويتي عاجل بشأن مصر.. تعرف عليه

ابتسامة أبو خالد.. آخر ظهور لـ سائق ميكروباص الدائري الأوسطي.. صور

بسبب ثمن مشروبات القهوة .. مشاجرة بأسلحة نارية وشماريخ ببولاق

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلى أمام الحرس الوطني النيجيري والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرب كريم تودع 7 من زينة شبابها.. روايات الموت لضحايا ميكروباص الدائري الأوسطي

وائل جسار يتألق فى حفل غنائي ساهر بـ كندا

روايات الموت على الدائري الأوسطي.. شقيقة عريس المنيا وطفلتاها حولن الفرح لمأتم

رغم الإصابات.. بشرى تظهر في حفل توزيع جوائز منصة الجونة

فيديو

هدي المفتي: أنا حرة في جسمي.. وأروى جودة :أنا حلوة كدا.. فيديو جراف

تمثال محمد صلاح .. ماذا قال مو فور دخوله متحف مدام توسو "فيديو"

بعد نقله للمستشفى .. تفاصيل مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي "فيديو"

دان سور أغرب مغني راب في العالم.. زرع كيلو ذهب بجمجمته|فيديو

المزيد

ساحة رأي

سهلة المدني تكتب: الشيطان يحكم

ياسر عبيدو يكتب: نصر أكتوبر.. لماذا لم يحفر مساره الطبيعى كاملًا؟

دعاء علي تكتب: مهرجان عرض اللحوم بأرخص الأسعار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: فريضة الصوم 

خالد الشناوي يكتب: لحظات في حضرة الروح

أمل مصطفى تكتب: «هي منك»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

اﻟﻤﺰﻳﺪ