تقرير يرصد أبرز أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي في الأسبوع.. فيديو

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة من من ١٦ حتي ٢١ أكتوبر عددًا من الأنشطة والأحداث، نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من خلال مقطع مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

- الجمعة ١٥ أكتوبر:

القباج في برنامج "معكم منى الشاذلي" تتحدث عن حياة كريمة، ودعم أبناء مصر من الأولى بالرعاية، و2 كفاية، ودور الرائدات كسفراء للتضامن الاجتماعي.

- السبت ١٦ أكتوبر :

وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض جهود وزارة التضامن الاجتماعي بشأن "الاستثمار في سكان المناطق المُطوَّرة" في كلمتها خلال افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة.

المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ينظم برنامجًا تدريبيًا بعنوان "الجوانب الفنية والقانونية في الكشف عن الجرائم الالكترونية .. الصعوبات والحلول المقترحة" للسادة مستشاري هيئة قضايا الدولة.

وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بتطوير وحدة مرقمنة لتجميع ورصد كل الشكاوى الواردة للوزارة وبصفة خاصة شكاوى وتظلمات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" وبرنامج الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.

- الأحد ١٧ أكتوبر :

التضامن الاجتماعي تعقد مؤتمر" تكافؤ الفرص التعليمية " بمشاركة وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم وممثلي المجتمع المدني القطاع الخاص والهيئات الدولية.

وزيرة التضامن تدعم مصروفات طلاب الدمج غير القادرين وتبدأ توزيع 2000 لاب توب مجهز لذوي الإعاقات البصرية بالتعاون مع جمعية الأورمان.

بدء فعاليات مشروع "مودة" داخل قرى "حياة كريمة" على مستوى ١١ محافظة، بقوة استهداف ٣,٥٦٧ شاب وفتاة خلال أول أسبوع عمل.

"بيوت التطوع" التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالجامعات تستقبل الطلاب وتكثف أنشطة التوعية بأضرار المخدرات في بداية العام الدراسي.

- الاثنين ١٨ أكتوبر:

وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" بمحافظة المنيا بالشراكة مع مؤسسة "حياة كريمة" وتصل إلى 4,230 سيدة في أول يومين.

الهلال الأحمر المصري يتوسع في تنفيذ القوافل الطبية في منطقتي العريش والشيخ زويد بشمال سيناء في إطار تنفيذ مشروع بيئة آمنة ومحفزة للأطفال والنساء بسيناء.

مشروعات "مستورة" الممولة من بنك ناصر الاجتماعي تصل إلى 20 ألف مستفيدة بإجمالي 348 مليون جنيه ليصبح إجمالي القروض المقدمة من البنك 291 ألف قرض.

بنك ناصر الاجتماعى يطرح أول حساب استثماري لذوي الهمم بعائد مُمّيز بإسم "حساب عزيمة" لتمكينهم اقتصاديا وتعزيز مشاركتهم المجتمعية.

- الثلاثاء ١٩ أكتوبر:

وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في احتفالية مجلس الدولة بتعيين ٩٨ قاضية مصرية لأول مرة في تاريخ جمهورية مصر العربية.

التضامن الاجتماعي تستعرض تقريراً يفيد بالكشف عن تعاطي المخدرات على ٤٠٠ ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة من مارس٢٠١٩ وحتى أغسطس ٢٠٢١ وانخفاض نسبة التعاطي بين العاملين إلى ١.٥٪.

التضامن الاجتماعي تنتهي من رصد المشروعات التنموية المخطط تنفيذها في برنامج "حياة كريمة" والتي تستهدف الطفولة المبكرة وذوي الهمم والأسر المنتجة وتنمية المرأة الريفية.

في اطار إنفاذ مبادىء المصلحة الفضلى للأطفال، القباج توجه مديري المديريات ومؤسسات الرعاية بدعم منظومة الأسر البديلة وتسهيل تسليم الأطفال للأسر التي أنهت الإجراءات الخاصة بالكفالة.

- الأربعاء ٢٠ أكتوبر:

وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في حفل تخريج كلية الشرطة بتشريف السيد رئيس الجمهورية.

وتلتقي بالسفير غيث الملقى الأمين العام للجنة حقوق الإنسان لبحث موضوع تراخيص الحضانات في المناطق المميزة.

التضامن الاجتماعي تكرم فريق عمل الوكالة اليابانية للتنمية "جايكا" بمناسبة إنتهاء مشروع "الحضانات والتعليم من خلال اللعب"، وتستشرف معهم شراكة جديدة لتنمية الطفولة المبكرة.

وتشارك في اجتماع مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي لمراجعة الإنجاز السنوي والموازنة الختامية للهيئة.

وزارة التضامن الاجتماعي تضيء مبانيها باللون الوردي لإطلاق رسالة دعم ومساندة لمرضى سرطان الثدي، وتوجه بالتوعية بسبل الاكتشاف المبكر.

- الخميس 21 أكتوبر :

الهلال الأحمر المصري يستضيف الاجتماع الأول لجمعيات الهلال الأحمر بدول شمال إفريقيا بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر.