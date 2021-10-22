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رئيس التحرير
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ساحة رأي

بيري محمد تكتب: نانسى طمان.. أسطورة الجمباز المصرى

صدى البلد

نجحت نانسي طمان لاعبة المنتخب الوطني للجمباز، في تحقيق إنجاز تاريخي عقب صعودها لنهائي بطولة العالم والمقامة حاليًا باليابان على جهاز حصان القفز، وحققت "طمان" المركز السابع واستطاعت التأهل للعب على ميدالية عالمية ببطولة العالم للجمباز الفني المقامة في كيتاكيوشو باليابان، بعد حصولها على المركز السابع في منافسات التأهل.

ويعد هذا الصعود إنجازًا تاريخيًا حيث لم يسبق نانسي لهذا الأمر أي لاعب أو لاعبة مصري وعربي وإفريقي.

وتضم بعثة المنتخب المصري المشارك في البطولة المونديالية 10 لاعبين وهم "نانسي طمان - فرح حسين - فريدة ضبور - مريم عمر - علي زهران - عمر العربي - أحمد علي أمين - زياد إبراهيم - محمد منتصر عفيفي - عبد الرحمن واكد".

الجدير بالذكر، أن نانسي طمان توجت من قبل بذهبية بطولة كأس العالم والتي استضافتها القاهرة مطلع شهر يونيو الماضي.

ومن ناحية، أخرى أعلن الاتحاد الدولي للجمباز الجدول الزمني لسلسلة كأس العالم  العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 والتي تقام لمنافسات الجمباز الفني رجال وآنسات لفردي الأجهزة.

واشترط الاتحاد الدولي على الدولة المضيفة أن تقام البطولة على ثلاث سنوات متتالية فى نفس التوقيت بمواعيد ثابتة طبقًا للجداول الموضوعة من آول شهر يناير حتي مارس من كل عام.

ومنح الاتحاد الدولي للعبة مصر شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية  خلال الفترة من 17 حتي 20 مارس 2022 و 2023 و 2024.

جاء هذا بعد النجاح الكبير الذي حققته الدولة المصرية واتحاد الجمباز فى استضافة بطولة العالم  موخرا القاهرة 2021.

ويحتل الجمباز المصري  المركز السابع في التصنيف الدولى السنوى للاتحاد الدولى للجمباز، في سابقة أحدثت ردود أفعال قوية على المستوى العالمى، بعد أن تخطى الجمباز المصرى في التصنيف دولًا عملاقة في اللعبة رغم أنه لم يكن على الخريطة العالمية من قبل، مثل أمريكا وتركيا وفرنسا والصين وإسبانيا والنرويج والبرازيل، ودول الأمريكتين وأستراليا، ومعظم الدول الأوروبية.

نانسي طمان بعد تحقيقها انجازا تاريخيا بالوصول الى نهائى بطولة العالم للجمباز فى اليابان على جهاز حصان القفز  ابرز انجازات بطلتنا 
ذهبية دورة العاب البحر المتوسط فى تاراجونا 2018 
ذهبية الالعاب الافريقية ف المغرب 2019 
ذهبية كأس العالم للجمباز فى مصر 2021 
برونزية كأس العالم للجمباز فى قطر 2021 
التأهل الى نهائى بطولة العالم للجمباز كأول لاعبه عربية وافريقية تحقق هذا الانجاز فى التاريخ.

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