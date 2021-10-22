احتفالا بيوم البحرية.. انطلاق المهرجان الرياضي بقاعده جرجوب

بمشاركة وزير الشباب ومحافظ مطروح

انطلق صباح اليوم الجمعة المهرجان الرياضي بقاعده جرجوب احتفالا بيوم البحرية بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ويعد هذا المهرجان الأول من نوعه والذى يقام بقاعدة 3 يوليو بميناء جرجوب للمشاركة في احتفالات القوات البحرية وانتصارات اكتوبر المجيدة والذى تنظمة وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح.

وقد حضر الاحتفالية خالد عبدالحميد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح والسادة اعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورئيس مجلس العمد والمشايخ .



كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد استقبل ،مساء امس الخميس ، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال زياراته الميدانية التي يقوم بها للمنشآت الشبابية والرياضية علي مستوي مختلف محافظات الجمهورية.

عقد محافظ مطروح ووزير الشباب والرياضة اجتماعاً لبحث الاوضاع الراهنة علي صعيد مراكز شباب وأندية مطروح بحضور النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب، والنائب رزق علوانى عضو مجلس الشيوخ، والنائب حسن أبو قديره عضو مجلس النواب، والنائبه سحر عيد عضو مجلس النواب، والشيخ صلاح جبر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والدكتور عمرو حداد مساعد الوزير، والدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وغادة جمال رئيس الادارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة.

تناول اللقاء استعراض ما تم انجازه من أعمال تطوير بمراكز شباب وأندية محافظة مطروح خلال الفترة الماضية، والخطة الإنشائية المحددة للفترة المقبلة، إضافة إلي أعداد مراكز الشباب المقرر تطويرها وإنشائها كمرحلة أولي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أكد الدكتور أشرف صبحي اهتمام الوزارة بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية في جميع محافظات الجمهورية وفي المقدمة منها المحافظات الحدودية ، وذلك بالتنسيق التام مع السادة المحافظين لإتاحة الفرصة أمام أبناء مصر لممارسة مختلف الأنشطة والرياضية داخل تلك المنشآت.

لفت الدكتور أشرف صبحي إلي تكثيف البرامج والمشروعات المقدمة من الوزارة والمخصصة لأبناء المحافظات الحدودية، والتي يتم تنفيذها علي مدار العام في ضوء اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بشباب المحافظات الحدودية، و إيماناً بدورهم الفعال في تحقيق التنمية .

من جانبه ، وجه محافظ مطروح الشكر لوزير الشباب والرياضة هلى دعمه المستمر لمنظومة الرياضة والتى بلغت ١٦ مليون جنيه لانشاء عدد من مراكز الشباب والأندية وملاعب منها ٦ مليون مليون بقرى حياه كريمة

كما استعرض محافظ مطروح عدد من المطالب التى اكد وزير الشباب العمل على تلبيتها سواء تطوير أندية ودعم الاندية الكبرى بمطروح بصالات جيم

كذلك الحاجة لتأهيل فريق الهجن بمطروح مع انشاء مضمارى العلمين والسلوم

وكذلك التنسيق لانشاء نادى للفروسية والجار التنسيق حاليا مع الجانب الإماراتى وخبرته في هذه اللعبة.

وزير الشباب ومحافظ مطروح يشاركان البحرية احتفالاتها

وزير الشباب ومحافظ مطروح يشاركان البحرية احتفالاتها