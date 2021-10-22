عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة وزير الشباب ومحافظ مطروح

احتفالا بيوم البحرية.. انطلاق المهرجان الرياضي بقاعده جرجوب

وزير الشباب ومحافظ
وزير الشباب ومحافظ مطروح يشاركان البحرية احتفالاتها

انطلق صباح اليوم الجمعة المهرجان الرياضي بقاعده جرجوب احتفالا بيوم البحرية بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

المجلة العلمية للسياحة بجامعة مطروح تحصل على التقييم الأعلى للمجلات المصرية والمحلية

لحظات الخوف.. تعرف على رد فعل مواطنى مطروح بعد زلزال اليوم

ويعد هذا المهرجان الأول من نوعه والذى يقام بقاعدة 3 يوليو بميناء جرجوب للمشاركة في احتفالات القوات البحرية وانتصارات اكتوبر المجيدة والذى تنظمة وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح.

وقد حضر الاحتفالية خالد عبدالحميد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح والسادة اعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورئيس مجلس العمد والمشايخ .
           

كان  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد استقبل ،مساء امس الخميس ، الدكتور أشرف صبحي وزير  الشباب والرياضة خلال زياراته الميدانية التي يقوم بها للمنشآت الشبابية والرياضية علي مستوي مختلف محافظات الجمهورية.

عقد محافظ مطروح ووزير الشباب والرياضة اجتماعاً لبحث الاوضاع الراهنة علي صعيد مراكز شباب وأندية مطروح بحضور النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب، والنائب رزق علوانى عضو مجلس الشيوخ، والنائب حسن أبو قديره عضو مجلس النواب، والنائبه سحر عيد عضو مجلس النواب، والشيخ صلاح جبر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والدكتور عمرو حداد مساعد الوزير، والدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وغادة جمال رئيس الادارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة.

تناول اللقاء استعراض ما تم انجازه من أعمال تطوير  بمراكز شباب وأندية محافظة مطروح خلال الفترة الماضية، والخطة الإنشائية المحددة للفترة المقبلة، إضافة إلي أعداد مراكز الشباب المقرر تطويرها وإنشائها كمرحلة أولي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أكد الدكتور أشرف صبحي اهتمام الوزارة بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية في جميع محافظات الجمهورية وفي المقدمة منها المحافظات الحدودية ، وذلك بالتنسيق التام مع السادة المحافظين لإتاحة الفرصة أمام أبناء مصر لممارسة مختلف الأنشطة والرياضية داخل تلك المنشآت.

لفت الدكتور أشرف صبحي إلي تكثيف البرامج والمشروعات المقدمة من الوزارة والمخصصة لأبناء المحافظات الحدودية، والتي يتم تنفيذها علي مدار العام في ضوء اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بشباب المحافظات الحدودية، و إيماناً بدورهم الفعال في تحقيق التنمية .

من جانبه ، وجه محافظ مطروح الشكر لوزير الشباب والرياضة هلى دعمه المستمر لمنظومة الرياضة والتى بلغت ١٦ مليون جنيه لانشاء عدد من مراكز الشباب والأندية وملاعب منها ٦ مليون مليون بقرى حياه كريمة 
كما استعرض محافظ مطروح عدد من المطالب التى اكد وزير الشباب العمل على تلبيتها سواء تطوير أندية  ودعم الاندية الكبرى بمطروح بصالات جيم 
كذلك الحاجة لتأهيل  فريق الهجن بمطروح مع انشاء مضمارى العلمين والسلوم 
وكذلك التنسيق لانشاء نادى للفروسية والجار التنسيق حاليا مع الجانب الإماراتى وخبرته في هذه اللعبة.

وزير الشباب ومحافظ مطروح يشاركان البحرية احتفالاتها
وزير الشباب ومحافظ مطروح يشاركان البحرية احتفالاتها
وزير الشباب ومحافظ مطروح يشاركان البحرية احتفالاتها
مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات وزير الشباب والرياضة

ترشيحاتنا

نووي إيران.. أبرز ملفات لقاء بينيت وبوتين بـ سوتشي

بعوض مخيف يهدد أنحاء إيطاليا.. هل له علاقة بانتشار الفيروسات؟

بث مباشر.. التليفزيون المصري ينقل شعائر صلاة الجمعة من السويس

لليوم الرابع على التوالي.. الجيش الإثيوبي يقصف عاصمة إقليم تيجراي

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

احتفالا بيوم البحرية.. انطلاق المهرجان الرياضي بقاعده جرجوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أليك بالدوين يطلق الرصاص بالخطا على مخرج فيلمه الجديد ويقتل المصورة

أول تعليق من ليفربول على إمكانية غياب محمد صلاح 8 مباريات |خاص

خناقة شوارع.. مجهولون يطرقون منزل آيتن عامر والفنانة تستغيث وتروي التفاصيل

الحكومة تنفي فرض غرامات على طلاب الجامعات غير الحاصلين على لقاح كورونا

محدش ليه دعوة بجسمي..هدى المفتي ترد على انتقادات ظهورها في مهرجان الجونة

خصم 1% من أجور جميع العاملين بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل

دماء على الفستان الأبيض .. عريس يضرب زوجته حتى الموت في ليلة الزفاف

عينة DNA لحل اللغز.. العثور على جثة طفلة مخنوقة وملفوفة في سجادة بكرداسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأول إفريقيا وعربيا .. صلاح ينضم لمشاهير متحف الشمع بلندن .. كم تكلف إنشاء التمثال؟

عرب كريم تودع 7 من زينة شبابها.. روايات الموت لضحايا ميكروباص الدائري الأوسطي

وائل جسار يتألق فى حفل غنائي ساهر بـ كندا

روايات الموت على الدائري الأوسطي.. شقيقة عريس المنيا وطفلتاها حولن الفرح لمأتم

فيديو

نادية كانت رايحة فرح أخوها.. حكاية عائلة ماتت في ميكروباص الدائرى الأوسطي .. فيديو جراف

هدي المفتي: أنا حرة في جسمي.. وأروى جودة :أنا حلوة كدا.. فيديو جراف

تمثال محمد صلاح .. ماذا قال مو فور دخوله متحف مدام توسو "فيديو"

بعد نقله للمستشفى .. تفاصيل مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: نانسى طمان.. أسطورة الجمباز المصرى

سهلة المدني تكتب: الشيطان يحكم

ياسر عبيدو يكتب: نصر أكتوبر.. لماذا لم يحفر مساره الطبيعى كاملًا؟

دعاء علي تكتب: مهرجان عرض اللحوم بأرخص الأسعار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: فريضة الصوم 

خالد الشناوي يكتب: لحظات في حضرة الروح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ