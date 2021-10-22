مهاجم توسكر الكيني لـ صدى البلد: جاهزون لإقصاء الزمالك من دوري الأبطال

أكد أبولو أوتينو مهاجم فريق توسكر الكيني، أن فريقه استعد بشكل جيد، لمواجهة الزمالك، المقرر لها، اليوم، الجمعة، في تمام السابعة مساء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات إياب دور الـ 32، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أبولو أوتينو، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد :" نحن جاهزون لمواجهة الزمالك الليلة، لقد استعدينا بشكل جيدا للمباراة".

تابع مهاجم توسكر الكيني:" جئنا إلى مصر من أجل الفوز على الزمالك، والتأهل إلى الدور المقبل، في دوري أبطال أفريقيا".



وكان نادي الزمالك حقق الفوز علي توسكر الكيني بنتيجة هدف دون رد في مباراة الذهاب، سجله النجم المغربي، أشرف بن شرقي .



تاريخ مواجهات نادي الزمالك أمام الفرق الكينية :

واجه فريق الزمالك فرق الكينية 13 مرة فاز فى 10 مباريات وحقق تعادل وحيد وخسر مباراتين.

وكانت اول مواجهة للزمالك مع الأندية الكينية عام 1984 أمام فريق جورماهيا حيث انسحب الفريق الكيني في الدقيقة 35 من مباراة الذهاب لدوري أبطال أفريقيا وكان الزمالك احرز هدفا بينما في لقاء العودة قرر جورماهيا الانسحاب مرة أخرى واحتساب النتيجة لصالح الزمالك بنتيجة 2-0.

خاض الزمالك نفس الفريق في دور الـ 16 من البطولة نفسها فى عام ١٩٩٤ وتعادل الفارس الأبيض في الذهاب بنتيجة 1-1 ، وفاز في القاهرة بهدفين لهدف.

وفى عام ١٩٩٨ يلتقى الزمالك مع جورماهيا للمرة الثالثة في دور الـ 32 كأس أفريقيا أبطال الكؤوس وخسر الزمالك في مباراة الذهاب بهدف دون رد قبل أن يفوز فى لقاء الإياب بالقاهرة برباعية.

وفي عام 2003 واجه الزمالك السكر الكيني في دور الـ32 من دوري الأبطال، وفاز بالقاهرة 3-0، وفى كينيا فاز 4-1.

ثم في عام 2005 واجه الزمالك توسكر الكيني في دور الـ32 من دوري الأبطال، وفاز بكينيا 1-0 بهدف، وفاز بالقاهرة أيضًا بنتيجة 3-1.

وفي عام 2011 تفوق الزمالك ذهابًا وإيابًا علي أولنزى ستارز الكينى، حيث جاءت نتيجة الذهاب 4-0، والإياب بهدف دون رد.

وكانت آخر مواجهات الزمالك مع الفرق الكينية في دور المجموعات من كأس الكونفدرالية 2018-2019 حيث واجه الزمالك فريق جورماهيا الكيني للمرة الرابعة وخسر الزمالك في الذهاب بنتيجة 4-2 ،وفاز في مباراة الإياب بالقاهرة برباعية نظيفة.