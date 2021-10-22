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رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف: تاريخ أهل السويس مشرف في الفداء والتضحية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن تاريخ أهل السويس مشرف في الفداء والتضحية والصمود ،  وأن ملحمة أكتوبر قد كشفت عن معدن المصري الأصيل جيشًا وشعبًا ، وعلينا أن نستلهم من هذه الملحمة العظيمة روحًا جديدة في البناء والتعمير . 

وقال، خلال لقائه بأئمة وقيادات الدعوة بمحافظة السويس بمناسبة عيدها القومي بحضور اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن معركة الوعي معركة هامة لا تقل أهمية عن معركة الميدان ، وعلينا أن نبني ملحمة ثقافية عظيمة تتوازى مع بنائي الملحمتين العسكرية والاقتصادية . 


وأكد أن دور المسجد وإمامه دور رائد في معركة الوعي، مشيرا إلى اهتمام الدولة المصرية بتحسين أحوال الأئمة علميًا من خلال برامج التدريب وماديًّا من خلال تحسين أوضاعهم المادية وتوفير الزي اللائق بهم ، وأن الوزارة بصدد توفير أكثر من مائة ألف زي أزهري هذا العام المالي ٢٠٢١ /٢٠٢٢م في سبيل توفير الزي اللائق للإمام ، وأنها ستكثف جميع برامجها التدريبية لرفع كفاءة الأئمة والواعظات وجميع العاملين بالأوقاف.

كما أنها ستكثف جميع برامجها التوعوية والتثقيفية في مختلف المجالات من خلال مراكز الثقافة الإسلامية ، ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم ، ومبادرة سكن ومودة ، لتثقيف المتزوجين حديثًا والمقبلين على الزواج ، ومبادرة "حق الطفل" في ثقافة رشيدة ، وغير ذلك من البرامج والندوات والمحاضرات والمسابقات التي تسعى الوزارة من خلالها لتكثيف جهودها في بناء الوعي ونشر الفكر الوسطي المستنير ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، وتحصين الشباب والنشء عن أية أفكار متطرفة أو هدامة.

وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف على أهمية التعاون المستمر بين كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء في نشر الوعي المستنير ، والذي يترجم من خلال عدة أنشطة من أهمها التدريب المشترك والقوافل المشتركة ومنها قافلة علماء الأزهر والأوقاف المشتركة لمحافظة السويس اليوم الجمعة ٢٢/ ١٠/ ٢٠٢١م بمناسبة عيدها القومي .

كما أكد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي ، وعلى أهمية الإقبال على أخذ لقاح كورونا (كوفيد 19) ، مؤكدًا أن ذلك من الأخذ بالأسباب المشروعة و من باب الحفاظ على النفس وعلى الأمن الصحي العام للمجتمع .

وزير الاوقاف تاريخ أهل السويس الفداء والتضحية ملحمة أكتوبر قيادات الدعوة السويس

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وزير الأوقاف: تاريخ أهل السويس مشرف في الفداء والتضحية

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