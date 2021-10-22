حملة الرئيس السيسي كلمة السر في إعلان خلو مصر من فيروس C

100 مليون صحة..

الإرادة السياسية وتضافر الشعب خلفها، من الممكن أن تصنع المستحيلات، القضاء على فيروس C …. تلك الرؤية التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخفيف ألم أكباد المصريين، وتحول مصر من دولة الأكثر إصابة في العالم بفيروس سي إلى دولة خالية ينظر إليها الجميع بإعجاب وفخر.

لم تصل مصر إلى تلك النتائج المبهرة أو ربما المستحيلة من فراغ ولكنها جاءت من إرادة سياسية تريد أن تقضي على فيروس لعين ينهش في أكباد المواطنين، وشعب ترجم تلك الإرادة إلى واقع من خلال التعاون والمشاركة في الحملة الرئاسية 100 مليون صحة.

وقبل أن يطلق الرئيس حملته 100 مليون صحة للكشف وعلاج فيروس C والأمراض غير السارية، والتي تعد بمثابة أمل وطوق نجاة للمصريين، كان هناك بعض الخطط التي سبقتها، والتي من أبرزها توفير العلاج وتوطين صناعة دواء فيروس سي في مصر لنجد العلاج في متناول الجميع بعدما كان تكلفته في الماضي تصل إلى آلاف الدولارات.

أطلقت الحكومة وتحديداً 30 سبتمبر 2018 مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للقضاء علىفيروس C ، والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، والتى تستهدف نحو 50 مليون مواطن مصرى، وذلك فى مؤتمر صحفى موسع، بمقر مجلس الوزراء، حضره وزيرا الصحة، والتنمية المحلية، ومسئولو عدد من الجهات.









أهداف المبادرة



استهدفت المبادرة الكشف المبكر عن الإصابة فيروس C الالتهاب الكبدى (سي)، إلى جانب التقييم والعلاج من خلال وحدات علاج الفيروسات الكبدية المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية، وكذا الكشف المبكر عن السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوجيه المكتشف إصابتهم لتلقى العلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية، وذلك بهدف التوصل إلى مصر خالية من فيروس سى بحلول عام 2020، وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية والتى تمثل حوالى 70% من الوفيات فى مصر.

كما أتاحت المبادرة فرصة لعدد كبير من المواطنين للاطمئنان على صحتهم وعدم إصابتهم بالأمراض التى تستهدفها المبادرة من خلال الكشف المبكر عنها.





تشكيل فرق عمل لتنفيذ مبادرة القضاء علي فيروس C



*تم تشكيل فرق عمل لتنفيذ المبادرة تضم نحو 5484 فردًا، حيث يتكون كل فريق من 3 أفراد، عضو طبى، وتمريض، ومدخل بيانات، ويعمل كل فريق على فترتين، لاستقبال 60 مواطنًا خلال فترة العمل الواحدة، وإجراء فحص فيروس سى، والأمراض غير السارية، وذلك للمواطنين ممن تزيد أعمارهم على 18 عامًا.

*تم تخصيص نحو 1412 مقرًا لإجراء الحملة، منها وحدات الرعاية الأساسية، ومستشفيات وزارة الصحة، وسيارات العيادات المتنقلة، ومنشآت أخرى منها مراكز الشباب وقصور الشباب، وغيرها، وما تم إتاحته بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية لتوفير 3108 أجهزة كمبيوتر وتابليت لاستخدامها فى الحملة،

*تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان، والهيئة الوطنية للانتخابات، للاستعانة بقاعدة بيانات الناخبين للوصول لجميع المستهدفين بالمسح .





مراحل تنفيذ المبادرة









المرحلة الأولى خلال الفترة من أكتوبر وحتى نوفمبر 2018، وتضمُ 9 محافظات، هى جنوب سيناء ومطروح وبورسعيد والإسكندرية والبحيرة ودمياط والقليوبية والفيوم وأسيوط .





المرحلة الثانية بين ديسمبر 2018 وفبراير 2019، وتضم 11 محافظة، هى شمال سيناء والبحر الأحمر والقاهرة والإسماعيلية والسويس وكفر الشيخ والمنوفية وبنى سويف وسوهاج وأسوان والأقصر .





المرحلة الثالثة ما بين مارس وإبريل 2019، وتضم 7 محافظات، وهى الوادى الجديد والجيزة والغربية والدقهلية والشرقية والمنيا وقنا.





آليات التواصل مع الحملة





حددت الحملة آليات للتواصل معها، منها تدشين موقع إلكترونى (www.stophcv.eg )، وإطلاق خط ساخن للمبادرة هو (15335)، إلى جانب إرسال نحو 50 مليون رسالة نصية قصيرة للتعريف بالحملة وأماكن إجراء المسح.





دورة العمل بنقاط المسح، تبدأ بتقدم المواطن بالرقم القومى السارى حيث يتم تسجيله على البرنامج الخاص بالحملة، ثم يتم عمل تحليل فيروس سى والسكر العشوائى، كما يتم قياس ضغط الدم والوزن والطول، ويتم تسجيل النتائج على كارت المتابعة الخاص بالمواطن والبرنامج الخاص بالوحدة، أإذا كان فيروس سى إيجابيًا يتم الحجز فى مركز العلاج التابع للوحدة إلكترونيًا، وكتابة اسم الوحدة والميعاد على الكارت، وتسليمه للمواطن لعمل التحليل التأكيدى وتلقى العلاج مجانا حال الاحتياج، وإذا تجاوزت نتائج تحليل السكر وقياس الضغط المعدلات المطمئنة، يتم تحويل المريض على أقرب مركز علاج ويتم التدوين على الكارت وتوجيهه نحوها لعمل الفحوصات التأكيدية وصرف العلاج مجانًا.





تم تدشين الحملة الإعلامية والدعائية الخاصة بالحملة بداية من 21 سبتمبر 2018 على 3 مراحل وحتى نهاية الحملة، للتعريف بأهداف الحملة، وتوعية المواطنين بأهمية التعاون مع جهودها، وتشمل التغطية الإعلامية استخدام إعلانات التلفزيون، والراديو، وإعلانات بالطرق الرئيسية، وطباعة عدد كبير من الملصقات والمطبوعات، بالإضافة إلى تدشين صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، وهى صفحة على Facebook باسم (مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية)، وأخرى على Instagram باسم (100 مليون صحة).

وجدير بالذكر أن الحملة تتم بالتنسيق بين 14 وزارة، والهيئة الوطنية للانتخابات، والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وهيئة الرقابة الإدارية، وصندوق تحيا مصر، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولى، والهيئة العامة لقناة السويس، كما تتم المتابعة المركزية للحملة ويتم تقييمها بواسطة منظمة الصحة العالمية وصندوق تحيا مصر.

نتائج الحملة









أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على الفيسبوك في 28 / 7 / 2020.بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي.



وذكرت وزارة الصحة أننا قد تمكنا من الكشف على ٦٠ مليون مصري من فيروس سي في ٧ شهور بس، وهنفضل مستمرين دايمًا معاكم عشان تكونوا بـ ١٠٠ _مليون_صحة

تقدر تعرف نقاط المسح الثابتة لفيروس سي من خلال اللينك ده

‏https://cutt.us/aXmwH





وزينت شعارات ١٠٠ مليون صحة واليوم العالمي للالتهاب الكبدي المراكب الشراعية بنهر النيل، وقد تم توزيع هدايا عينية ومطبوعات للتوعية بالاهتمام بالصحة العامة على المواطنين في الأحياء المختلفة.













مدير منظمة الصحة العالمية يشيد بجهود مصر في القضاء على فيروس سي و الأمراض المزمنة

وأشاد مدير عام منظمة الصحة العالمية، د.تيدروس أدهانوم، الثلاثاء 28 يوليو 2020، بالإنجاز الذي حققته مصر في مواجهة الالتهاب الكبدي من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار 100 مليون صحة