محافظ السويس: الأوقاف تشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في مستوى الأئمة

أهدى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم الجمعة، للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، درع محافظة السويس، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تقوم بجهد ودور دعوي ووطني ومجتمعي ملموس في خدمة الدعوة ونشر الفكر والوعي المستنير وفِي خدمة بيوت الله (عز وجل).

وأشاد محافظ السويس بدعم وزير الأوقاف الدائم والمستمر للمحافظة في كل ما يتصل بالدعوة وعمارة المساجد.

يأتي ذلك تقديرًا لجهوده المبذولة في خدمة وعمارة بيوت الله (عز وجل)، ونشر الفكر الوسطي المستنير ، ومحاربة الفكر المتشدد ، وإعداد الأئمة وحسن تأهيلهم مما انعكس على مستوى أدائهم بتميز ملحوظ.

تاريخ أهل السويس مشرف في الفداء والصمود

أكد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن تاريخ أهل السويس مشرف في الفداء والتضحية والصمود، وأن ملحمة أكتوبر قد كشفت عن معدن المصري الأصيل جيشًا وشعبًا ، وعلينا أن نستلهم من هذه الملحمة العظيمة روحًا جديدة في البناء والتعمير .

وقال: إن معركة الوعي معركة هامة لا تقل أهمية عن معركة الميدان ، وعلينا أن نبني ملحمة ثقافية عظيمة تتوازى مع بنائي الملحمتين العسكرية والاقتصادية .

وأكد أن دور المسجد وإمامه دور رائد في معركة الوعي، مشيرا إلى اهتمام الدولة المصرية بتحسين أحوال الأئمة علميًا من خلال برامج التدريب وماديًّا من خلال تحسين أوضاعهم المادية وتوفير الزي اللائق بهم ، وأن الوزارة بصدد توفير أكثر من مائة ألف زي أزهري هذا العام المالي ٢٠٢١ /٢٠٢٢م في سبيل توفير الزي اللائق للإمام ، وأنها ستكثف جميع برامجها التدريبية لرفع كفاءة الأئمة والواعظات وجميع العاملين بالأوقاف ، كما أنها ستكثف جميع برامجها التوعوية والتثقيفية في مختلف المجالات من خلال مراكز الثقافة الإسلامية ، ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم ، ومبادرة سكن ومودة ، لتثقيف المتزوجين حديثًا والمقبلين على الزواج ، ومبادرة "حق الطفل" في ثقافة رشيدة ، وغير ذلك من البرامج والندوات والمحاضرات والمسابقات التي تسعى الوزارة من خلالها لتكثيف جهودها في بناء الوعي ونشر الفكر الوسطي المستنير ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، وتحصين الشباب والنشء عن أية أفكار متطرفة أو هدامة.

وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف على أهمية التعاون المستمر بين كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء في نشر الوعي المستنير ، والذي يترجم من خلال عدة أنشطة من أهمها التدريب المشترك والقوافل المشتركة ومنها قافلة علماء الأزهر والأوقاف المشتركة لمحافظة السويس اليوم الجمعة بمناسبة عيدها القومي .

كما أكد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي ، وعلى أهمية الإقبال على أخذ لقاح كورونا (كوفيد 19) ، مؤكدًا أن ذلك من الأخذ بالأسباب المشروعة و من باب الحفاظ على النفس وعلى الأمن الصحي العام للمجتمع .