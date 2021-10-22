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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شائعة وفاة سوسن بدر تثير فيسبوك.. والفنانة تساعد في انتشارها بهذا التصرف

سوسن بدر
سوسن بدر

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية بعد إنتشار شائعات مغلوطة حول وفاة الفنانة سوسن بدر ، أطلقها إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ولكن تبين عدم صلتها بالواقع. 

وساهم في إنتشار الشائعة، أنها جاءت بالتزامن مع إختفاء سوسن بدر عن السوشيال ميديا لعدة أيام متتالية، وعدم وجود رد مباشر منها يوقف تلك الشائعات، إذ كان آخر ظهور لها قبل نحو أسبوع، وتحديدًا يوم 14 أكتوبر. 

 

أحدث ظهور لـ سوسن بدر 

في 14 أكتوبر الجاري، نشرت الفنانة سوسن بدر صورة من كواليس تصوير مسلسل “حي السيدة زينب” عبر حسابها الشخصى على موقع “إنستجرام”.

وظهرت سوسن بدر بإطلالة أنيقة ومكياج جذاب، مما نال إعجاب متابعيها.

مواعيد عرض مسلسل "حى السيدة زينب" لـ سوسن بدر

أعلنت قناة المحور، عن بدء عرض مسلسل “ حي السيدة زينب " بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن وذلك من يوم السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع فى الساعة السابعة مساءا.

وتدور قصة المسلسل فى حى السيدة زينب وما يحدث بها من هادات وتقاليد وخلافات.

يذكر أن مسلسل حي السيدة زينب من بطولة الفنانة سوسن بدر، محمود عبد المغني، ميمي جمال، دينا، أحمد وفيق، رانيا منصور، حجاج عبد العظيم، حسام داغر، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

وكشفت الفنانة دينا عن بعض التفاصيل حول مسلسل “السيدة زينب، عبر تدوينة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك".

وكتبت دينا: “ #السيدة_زينب مسلسل اجتماعي وليس دينيا، وقيامى بتجسيد شخصية السيدة زينب أمر غير صحيح بالمرة، والمسلسل لا يتعرض بالأساس لشخصية السيدة زينب رضى الله عنها من قريب أو بعيد، وإنما أحداث العمل فقط تدور فى حى السيدة زينب، وما يرتبط بهذا الحى العريق من موروثات ثقافية وعادات اجتماعية”.

وأضافت: "المسلسل يدور فى إطار اجتماعى بحت وليس له أى علاقة بالدين، وأنا بمثل دور لسيدة محجبة، المسلسل بطولة الفنانة القديرة سوسن بدر و الفنان محمود عبد المغنى وأحمد وفيق وليلى عز العرب وحسام داغر، ومن تأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى".

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