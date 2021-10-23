هناك العديد من فوائد الجبنة الريكفورد الأخرى للنساء؛ حيث أن لـ جبنه الريكفورد مكانة خاصة عند الكثيرين، وبالرغم من تسمية البعض لها الجبن العفن لوجود اللون الأخضر عليها، ولكن هذا اللون هو البنسيليوم، الذي يعتبر كنوع من أنواع المضادات الحيوية و يعمل على محاربة البكتيريا الضارة بالجسم.

فوائد الجبنة الريكفورد للنساء

ويمكن ان تكون هناك فوائد الجبنة الريكفورد الأخرى للنساء، لأن هذه الجبنة تصنع من حليب الماعز بدلا من حليب البقر بحيث تحتوي على كميات قليلة من الدهون المشبعة و الكولسترول على نسب عالية من فيتامينات أ و ب و الكالسيوم و الحديد و الفسفور، مما يجعل هضمها أسرع من الأجبان المصنوعة من حليب البقر، وإليك فوائد الجبنة الريكفورد الأخرى للنساء :





1- خسارة الوزن :

وأفادت العديد من الدراسات، ان هناك فوائد عظيمة للنساء يمكن الحصول عليها من تناول الجبنة الريكفورد؛ حيث أن اتباع نظام غذائي غني بالكالسيوم، يمكن يساعد على خسارة دهون الجسم.



وشارك في الدراسة نساء متوسطي الوزن، تتراوح أعمارهم بين 18-30 عام، و قام جزء منهن بإتباع نظام غذائي غني بالكالسيوم، بينما اتجه الجزء الآخر لتناول أطعمة قليلة الكالسيوم, لمدة سنة كاملة.



و تبين من خلالها بأن اتباع نظام غذائي غني بالكالسيوم، أدى إلى حرق كمية من الدهون أكثر بعشرين مرة من تناول الأغذية قليلة الكالسيوم .

فوائد الجبنة الريكفورد للنساء



2- قوة العظام :

وفقا لدراسة أمريكية أكدت ان تناول الجبنة الريكفورد تساهم في نمو الفتيات اللواتي يستهلكن كميات كبيرة منها، لاحتوائها على نسبة عالية على الكالسيوم مثل الجبن، بخلاف الفتيات اللواتي يعتمدن على مكملات الكالسيوم.



وأظهرت الدراسة بأن استهلاك الكالسيوم الموجود في الجبنة الريكفورد للنساء والفتيات، يوفر بنية عظمية قوية، كما و يزيد من سماكة القشرة، و يعزز نمو أفضل للعظام، أكثر من تناول مكملات الكالسيوم .



3- تحمي من الصداع النصفي :

ويمكن لـ فوائد الجبنة الريكفورد الأخر للنساء منع الإصابة بالصداع النصفي، لاحتوائه على نسب عالية من الكالسيوم.



4- يحمي من سرطان الثدي :

ويعمل الكالسيوم في الجبنة الريكفورد على منع النساء من الإصابة بسرطان الثدي، بالإضافة إلى تخفيف أعراض الطمث، ومنع تخثر الدم.



وأظهرت دراسة فرنسية أجريت على مجموعة من النساء التي زاد استهلاكهم للكالسيوم بشكل كبير، إلى خفض تعرضهم للإصابة بمرض سرطان الثدي بنسبة 50 بالمئة، بحيث يوفر تناول أوقية واحدة من الجبن الأزرق، ما يقارب 18.3 % من متطلبات الكالسيوم اليومية كحد أدنى .