هناك العديد من التساؤلات بأنه .. هل تحميكِ الجبنة الريكفورد من سرطان الثدي، والإجابة هنا نعم: وذلك لان الجبنة الريكفورد تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، مما يعمل على تخفيف أعراض الطمث و يقللها، و يمنع تخثر الدم، و سرطان الثدي .



وأظهرت دراسة فرنسية أجريت على مجموعة من النساء التي زاد استهلاكهم للكالسيوم بشكل كبير، وبالأخص بعد استهلاكهم الجبنة الريكفورد، بأنه تساهم في خفض تعرضهم للإصابة بمرض سرطان الثدي بنسبة 50 بالمئة؛ حيث يوفر تناول أوقية واحدة من الجبن الأزرق، ما يقارب 18.3 % من متطلبات الكالسيوم اليومية كحد أدنى .

هل تحميكِ الجبنة الريكفورد من سرطان الثدي



إليكِ فوائد الجبنة الريكفورد الأخرى للنساء

وهناك العديد من فوائد الجبنة الريكفورد الأخرى للنساء؛ حيث جبنه الريكفورد مكانة خاصة عند الكثيرين، وبالرغم من تسمية البعض لها الجبن العفن لوجود اللون الأخضر عليها، ولكن هذا اللون هو البنسيليوم، الذي يعتبر كنوع من أنواع المضادات الحيوية و يعمل على محاربة البكتيريا الضارة بالجسم.

ويمكن ان تكون هناك فوائد الجبنة الريكفورد الأخرى للنساء، لأن هذه الجبنة تصنع من حليب الماعز بدلا من حليب البقر بحيث تحتوي على كميات قليلة من الدهون المشبعة و الكولسترول على نسب عالية من فيتامينات أ و ب و الكالسيوم و الحديد و الفسفور، مما يجعل هضمها أسرع من الأجبان المصنوعة من حليب البقر، وإليك فوائد الجبنة الريكفورد الأخرى للنساء :



1- خسارة الوزن :

وأفادت العديد من الدراسات، ان هناك فوائد عظيمة للنساء يمكن الحصول عليها من تناول الجبنة الريكفورد؛ حيث أن اتباع نظام غذائي غني بالكالسيوم، يمكن يساعد على خسارة دهون الجسم.



وشارك في الدراسة نساء متوسطي الوزن، تتراوح أعمارهم بين 18-30 عام، و قام جزء منهن بإتباع نظام غذائي غني بالكالسيوم، بينما اتجه الجزء الآخر لتناول أطعمة قليلة الكالسيوم, لمدة سنة كاملة.



و تبين من خلالها بأن اتباع نظام غذائي غني بالكالسيوم، أدى إلى حرق كمية من الدهون أكثر بعشرين مرة من تناول الأغذية قليلة الكالسيوم .



2- قوة العظام :

وفقا لدراسة أمريكية أكدت ان تناول الجبنة الريكفورد تساهم في نمو الفتيات اللواتي يستهلكن كميات كبيرة منها، لاحتوائها على نسبة عالية على الكالسيوم مثل الجبن، بخلاف الفتيات اللواتي يعتمدن على مكملات الكالسيوم.



وأظهرت الدراسة بأن استهلاك الكالسيوم الموجود في الجبنة الريكفورد للنساء والفتيات، يوفر بنية عظمية قوية، كما و يزيد من سماكة القشرة، و يعزز نمو أفضل للعظام، أكثر من تناول مكملات الكالسيوم .



3- تحمي من الصداع النصفي :

ويمكن لـ فوائد الجبنة الريكفورد الأخر للنساء منع الإصابة بالصداع النصفي، لاحتوائه على نسب عالية من الكالسيوم.



4- يحمي من سرطان الثدي :

ويعمل الكالسيوم في الجبنة الريكفورد على منع النساء من الإصابة بسرطان الثدي، بالإضافة إلى تخفيف أعراض الطمث، ومنع تخثر الدم.



وأظهرت دراسة فرنسية أجريت على مجموعة من النساء التي زاد استهلاكهم للكالسيوم بشكل كبير، إلى خفض تعرضهم للإصابة بمرض سرطان الثدي بنسبة 50 بالمئة، بحيث يوفر تناول أوقية واحدة من الجبن الأزرق، ما يقارب 18.3 % من متطلبات الكالسيوم اليومية كحد أدنى .



تعرفي على أضرار الجبنة الريكفورد

وبالرغم من فوائد الجبنة الريكفورد، فيجب ان تعرفي اضرار الجبنة الريكفورد ايضا، وهي احد انواع الدبن اتي تصنع من حليب الماعز، تحتوي على كميات قليلة من الدهون المشبعة و الكولسترول على نسب عالية من فيتامينات أ و ب و الكالسيوم و الحديد و الفسفور.



ولكن يحذر تناول الجبنة الريكفورد أو الجبنة الزرقاء للحامل لاحتوائها على بكتيريا تعرض الحامل للعديد من المشاكل، و تعرضها للإجهاض ولذلك كثير من الأطباء ينصحون بالابتعاد تماما عن أضرار الجبنة الريكفورد وعدم تناولها طوال فترة الحمل.



وتكمن أضرار الجبنة الريكفورد في أنه تحتوي الأوقية الواحدة من الجبن الأزرق على 391 ملج من الصوديوم ، فإنه قد يسبب ارتفاع في ضغط الدم، لذا فإن جميع أنواع الجبن غنية بالصوديوم لا تتناسب مع مرضى الضغط المرتفع



ويمكن لأضرار الجبنة الريكفورد، ان تكمن في احتوائها على كمية كبيرة من الأملاح، لذا فهي غير مناسبة لمرضى حصوات الكلى، ويمكن استبهداها بأنواع الجبن الأقل في الدسم ونسبة الأملاح .



ويؤدي الإكثار من تناول الجبنة الريكفورد إلى زيادة الوزن ، لأنه يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية ، وهذا يعني أنه يضيف عدد السعرات الحرارية التي تتناولها في الوجبة؛ حيث تحتوي الجبنة الريكفورد على 99 سعر حراري ، لذلك إذا أردت أن تتحكم في وزنك فقد تكون الأجبان خالية أو قليلة الدسم خيار أفضل من الجبن الريكفورد .



تحتوي قطعة الجبنة الريكفورد الواحدة على 5 جرام من الدهون المشبعة ، لذلك فإن تناوله قد يزيد من مستوى الكوليسترول في الدم، لذا يجب على الإنسان البالغ الذي يتناول 2000 سعرة حرارية في اليوم أن لا يتخطى نسبة الدهون في نظامه الغذائي 25% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية ، ويجب أن تكون أقل من 7% من الدهون المشبعة .



هل تحميكِ الجبنة الريكفورد من سرطان الثدي

**مصدر الخبر من موقع : healthline \ webmd