سفراء أكثر من ٣٠ دولة في العالم في مصر وعائلاتهم يزورون معبدي أبو سمبل .. صور

على أنغام الموسيقي الكلاسيكية الهادئة نظمت وزارة السياحة والآثار حفل عشاء على ضفاف بحيرة ناصر على متن أحد الفنادق العائمة بمدينة أبو سمبل، بمحافظة أسوان، حضره الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء أشرف عطيه محافظ أسوان و ٥٠ سفيراً من سفراء أكثر من ٣٠ دولة في العالم في مصر وعائلاتهم.

وقد أعرب الضيوف عن استمتاعهم بالاجواء الساحرة لنهر النيل العظيم وبحيرة ناصر وبالمناظر الطبيعية الخلابة على ضفتها.

يأتي ذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها الوزارة للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس علي معبد أبو سمبل، تحت رعاية البنك الأهلي المصري، والتي شهدها المعبد فجر اليوم.



وقد سبق حفل العشاء، قيام السفراء وعائلاتهم بزيارة معبدي أبو سمبل بمحافظة أسوان، حيث قاموا بجولة داخل المعبدين استمتعوا خلالها بمشاهدة نقوشها الجميلة وألوانها الخلابة.

كما استمتعوا بحضور عرضاً للصوت والضوء والذي يروي قصة بناء المعبدين وعملية انقاذهما بمراحلها المختلفة وأهم النقوش الموجودة بهما.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الفعاليات تعد أحد الأساليب للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز تنوعه وتفرده حيث يقدم للسائح تجربة سياحية متفردة ومتكاملة بأمان كامل.

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