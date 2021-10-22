عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطورة غير مسبوقة.. دعوة حاسمة من فرنسا لإيران بشأن الاتفاق النووي

فرنسا تحذر من انتهاك
فرنسا تحذر من انتهاك غير مسبوق للاتفاق النووي الإيراني

دعت فرنسا، الجمعة، إيران إلى كبح أنشطتها النووية ذات "الخطورة غير المسبوقة"، في وقت استضافت باريس لقاء جمع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، ودبلوماسيين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، فيما لا تزال محادثات فيينا، الرامية إلى إنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015، متوقفة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجيندر إنه "من المُلح والأساسي أن توقف إيران انتهاكاتها الخطرة إلى حد غير مسبوق" للاتفاق النووي، داعية إيران لمعاودة التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "بدون إبطاء"، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وأضافت المسؤولة الفرنسية أن "الشركاء الأمريكيون والأوروبيون، مستعدون للعودة فوراً إلى المفاوضات النووية، من أجل إبرام اتفاق سريع بشأن عودة إيران إلى التزاماتها، وعودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة".

لبنان.. طلب عاجل من جورج قرداحي لـ فرنسا

نووي إيران.. أبرز ملفات لقاء بينيت وبوتين بـ سوتشي

ووصل المبعوث الأمريكي لى باريس بعد قيامه بجولة خليجية، زار خلالها كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتّحدة.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إنه "بعد المشاورات التي أجراها مع شركاء في المنطقة، سيلتقي المبعوث الخاص لإيران روب مالي في باريس الجمعة بنظرائه في مجموعة إيه 3"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

بدوره، أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، الثلاثاء، عن قلقه لعدم تمكنه من لقاء مسؤولين إيرانيين كبار، خلافاً لما نص عليه اتفاق أبرم في 12 سبتمبر الماضي بين الوكالة الدولية وطهران.

وتوصلت إيران و6 قوى كبرى، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، إلى اتفاق عام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، أتاح رفع الكثير من العقوبات المفروضة على إيران، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

فرنسا ايران الاتفاق النووي الإيراني النووي الايراني بريطانيا المانيا طهران

موضوعات متعلقة

مهاجمة إيران.. رئيس الأركان الإسرائيلي يعطي تعليمات عاجلة لسلاح الجو

فرنسا.. توقيف يميني متطرف بتهمة التخطيط لانقلاب في البلاد

ترشيحاتنا

20 شهابا في الساعة.. ظاهرة فلكية نادرة في سماء مصر

من هن مرضعات النبي ؟ 4 نساء أرضعن الرسول لا يعرفهن الكثير

تهديد خطير يواجه "اوكوس" ويحد من طموحات الولايات المتحدة على مواجهة الصين | تقرير

غاويين أفلام.. أحمد مالك وهدى المفتي ديو بأغنية في ختام مهرجان الجونة

محمد صلاح: أود البقاء في ليفربول حتى آخر يوم في مسيرتي

الأبد هو الآن للفن المعاصر.. أول معرض دولي في ساحة الأهرامات| صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل مشاجرة دينا الشربيني وحسن أبو الروس ومنعه من دخول الريد كاربت

جريمة في أتوبيس 17.. حكاية اغتصاب 4 ذئاب بشرية لفتاة العتبة.. نوستالجيا

دوري أبطال أفريقيا .. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وتوسكر الكيني

موعد حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي والقناة الناقلة

مفيش بطانة| إطلالة جريئة لـ ريا أبي راشد بـ ختام الجونة السينمائي

أبوالعينين يستضيف 32 سفيرًا على ضفاف النيل: مصر لن تتنازل عن حقها في مياه النيل.. وإثيوبيا تروج معلومات مغلوطة عن سد النهضة

شائعة وفاة سوسن بدر تثير فيسبوك.. والفنانة تساعد في انتشارها بهذا التصرف

أخبار الفن| رد آيتن عامر على اقتحام منزلها.. منة فضالي تستغيث .. شائعة وفاة سوسن بدر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدء حفل اختتام مهرجان الجونة السينمائي .. صور

بعد تكرار حوادث الزلزال مؤخرا.. كيف تحمي نفسك من مخاطره؟

هاني رمزي يواصل تصوير "القاتل الذي أحبني" برفقة سهير رمزي.. صور

السندريلا الصغيرة.. مايان السيد تتألق بإطلالات مختلفة في مهرجان الجونة |صور

فيديو

فيديو جراف.. أرقام خيالية.. مسلسل لعبة الحبار يحقق 111 مليون مشاهدة في شهر

ملخص مهرجان الجونة.. قبلات وفستان حسن أبو الروس وكلب دارين حداد الأبرز| فيديو جراف

نادية كانت رايحة فرح أخوها.. حكاية عائلة ماتت في ميكروباص الدائرى الأوسطي .. فيديو جراف

هدي المفتي: أنا حرة في جسمي.. وأروى جودة :أنا حلوة كدا.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

د. محمد عونى يكتب: تاريخ الأهلى في بطولة دورى أبطال افريقيا

بيري محمد تكتب: نانسى طمان.. أسطورة الجمباز المصرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ