عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل تنظيم النسل والتوكل على الله معاندة لقدر الله .. الإفتاء توضح

تنظيم النسل
تنظيم النسل

هل يتنافى تنظيم النسل مع التوكل على الله وهل هو معاندة لقدر الله .. سؤال نشرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك.

قالت دار الإفتاء، إن منع الحمل مؤقتًا بالعزل أو بأية وسيلة حديثة لا يعدو أن يكون أخذًا بالأسباب مع التوكل على الله شأن المسلم في كل أعماله؛ أرأيت إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين قال لصاحبه: «اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ» رواه الترمذي وغيره، أي اعقل الناقة واتركها متوكلًا على الله في حفظها؛ قال الإمام الغزالي في كتاب "الإحياء" عن العزل: [الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد والاحتراز من الحاجة إلى التعب في الكسب ودخول مداخل السوء غير منهي عنه].
ولا يعد هذا معاندة لقدر الله؛ لإن قدر الله غيبٌ غير معروف، ويدل لهذا قول رسول الله صلوات الله عليه في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في شأن العزل: «مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ» رواه البخاري.

حكم تنظيم النسل باتفاق الزوجين

أكد الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، أن تحديد النسل جائز شرعًا، وإنه يجوز للزوجين أن يلتمسا وسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة تناسب ظروفهما، ولا ينطبق على هذه الوسائل التحذير من قتل الأولاد خشية الإملاق لأنهم لم يتكونوا بعد.

وأضاف المفتي في فتوى له، أن رأي الدين يدعو دائمًا للتوازن بين عدد السكان وتحقيق التنمية، حتى لا تؤدي كثرة السكان إلى الفقر، كما استنبط الإمام الشافعي ذلك من قوله عز وجل: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا».

وأشار إلى أن دار الإفتاء استقرت فى فتواها على أن تنظيم الأسرة من الأمور المشروعة والجائزة شرعًا، وهذه المنظومة التي نسير عليها متسقة مع منظومة التشريعات المصرية، كما أن الإسلام يدعو للغنى وليس الفقر ويدعو للارتقاء بالمجتمع والأسرة.

ونبَّه المفتي على خطورة الاعتقاد بضرورة التكاثر من غير قوة، مشيرًا إلى أن ذلك داخل في الكثرة غير المطلوبة التي هي كغثاء السيل.

وأشار إلى أن دار الإفتاء استقرت فى فتواها على أن تنظيم الأسرة من الأمور المشروعة والجائزة شرعًا، وهذه المنظومة التي نسير عليها متسقة مع منظومة التشريعات المصرية، كما أن الإسلام يدعو للغنى وليس الفقر ويدعو للارتقاء بالمجتمع والأسرة.

ولفت إلى أن إضاعة المرء لمن يعول ليس فقط بعدم الإنفاق المادي بل يكون أيضًا بالإهمال في التربية الخُلقية والدينية والاجتماعية، فالواجب على الآباء أن يحسنوا تربية أبنائهم دينيًّا، وجسميًّا، وعلميًّا، وخُلُقيًّا، ويوفروا لهم ما هم في حاجة إليه من عناية مادية ومعنوية.

ونبَّه المفتي على خطورة الاعتقاد بضرورة التكاثر من غير قوة، مشيرًا إلى أن ذلك داخل في الكثرة غير المطلوبة التي هي كغثاء السيل.

وأشار إلى أن دار الإفتاء استقرت فى فتواها على أن تنظيم الأسرة من الأمور المشروعة والجائزة شرعًا، وهذه المنظومة التي نسير عليها متسقة مع منظومة التشريعات المصرية، كما أن الإسلام يدعو للغنى وليس الفقر ويدعو للارتقاء بالمجتمع والأسرة.

ولفت إلى أن إضاعة المرء لمن يعول ليس فقط بعدم الإنفاق المادي بل يكون أيضًا بالإهمال في التربية الخُلقية والدينية والاجتماعية، فالواجب على الآباء أن يحسنوا تربية أبنائهم دينيًّا، وجسميًّا، وعلميًّا، وخُلُقيًّا، ويوفروا لهم ما هم في حاجة إليه من عناية مادية ومعنوية.


ونبَّه المفتي على خطورة الاعتقاد بضرورة التكاثر من غير قوة، مشيرًا إلى أن ذلك داخل في الكثرة غير المطلوبة التي هي كغثاء السيل.

تنظيم النسل دار الإفتاء حكم تنظيم النسل باتفاق الزوجين مفتى الجمهورية تحديد النسل جائز شرع ا تنظيم الأسرة من الأمور المشروعة

ترشيحاتنا

20 شهابا في الساعة.. ظاهرة فلكية نادرة في سماء مصر

من هن مرضعات النبي ؟ 4 نساء أرضعن الرسول لا يعرفهن الكثير

تهديد خطير يواجه "اوكوس" ويحد من طموحات الولايات المتحدة على مواجهة الصين | تقرير

غاويين أفلام.. أحمد مالك وهدى المفتي ديو بأغنية في ختام مهرجان الجونة

محمد صلاح: أود البقاء في ليفربول حتى آخر يوم في مسيرتي

الأبد هو الآن للفن المعاصر.. أول معرض دولي في ساحة الأهرامات| صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل مشاجرة دينا الشربيني وحسن أبو الروس ومنعه من دخول الريد كاربت

جريمة في أتوبيس 17.. حكاية اغتصاب 4 ذئاب بشرية لفتاة العتبة.. نوستالجيا

دوري أبطال أفريقيا .. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وتوسكر الكيني

موعد حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي والقناة الناقلة

مفيش بطانة| إطلالة جريئة لـ ريا أبي راشد بـ ختام الجونة السينمائي

أبوالعينين يستضيف 32 سفيرًا على ضفاف النيل: مصر لن تتنازل عن حقها في مياه النيل.. وإثيوبيا تروج معلومات مغلوطة عن سد النهضة

شائعة وفاة سوسن بدر تثير فيسبوك.. والفنانة تساعد في انتشارها بهذا التصرف

أخبار الفن| رد آيتن عامر على اقتحام منزلها.. منة فضالي تستغيث .. شائعة وفاة سوسن بدر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدء حفل اختتام مهرجان الجونة السينمائي .. صور

بعد تكرار حوادث الزلزال مؤخرا.. كيف تحمي نفسك من مخاطره؟

هاني رمزي يواصل تصوير "القاتل الذي أحبني" برفقة سهير رمزي.. صور

السندريلا الصغيرة.. مايان السيد تتألق بإطلالات مختلفة في مهرجان الجونة |صور

فيديو

فيديو جراف.. أرقام خيالية.. مسلسل لعبة الحبار يحقق 111 مليون مشاهدة في شهر

ملخص مهرجان الجونة.. قبلات وفستان حسن أبو الروس وكلب دارين حداد الأبرز| فيديو جراف

نادية كانت رايحة فرح أخوها.. حكاية عائلة ماتت في ميكروباص الدائرى الأوسطي .. فيديو جراف

هدي المفتي: أنا حرة في جسمي.. وأروى جودة :أنا حلوة كدا.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

د. محمد عونى يكتب: تاريخ الأهلى في بطولة دورى أبطال افريقيا

بيري محمد تكتب: نانسى طمان.. أسطورة الجمباز المصرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ