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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي يكشف أسباب تورم جسد مرضى تليف الكبد |فيديو

الكبد
الكبد

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أسباب تورم الجسد الذي يعاني منه بعض مرضى تليف الكبد.

وأضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن تليف خلايا الكبد يؤدي إلى نقص ألبومين الدم الذي يعمل على صرف المياه من جسم الإنسان، وعندما يعجز الكبد عن توفير الكمية اللازمة تحدث تورمات في الجسد نتيجة تجمع المياه.

وتابع حسام موافي أن مدرات البول ليست حلا لتلك المشكلة، لأنها لن تساهم في زيادة ألبومين الدم، والحل الوحيد هو علاج السبب، وتوفير نسبة ألبومين مناسبة حتى يتمكن الجسم من صرف المياه بشكل جيد. 

 

حسام موافي : فيروس بي والبلهارسيا يسببان تليف الكبد |فيديو


كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن تأثير شرب الكحول على خلايا الكبد.

أضاف حسام موافي أن الكبد أهم أعضاء الجسم خاصة مع إجراء الكبد عددا كبيرا من الوظائف داخل الجسم.

أشار أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني إلى أن تليف الكبد هو شيء أصابه فأدى إلى تكسير خلاياه وعندما تم حل المشكلة عادت الخلايا ولكن بشكل مخالف لما كانت موجودة عليه في البداية.

وكشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني،  أن مرض البلهارسيا وفيروس سي وفيروس بي والكحوليات تؤدي إلى إصابة الكبد بالتليف.

واكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الكحوليات لها تأثير سلبي جدا على خلايا الكبد.


 

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