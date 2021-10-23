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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سهير رمزى : أدخل عالم اللايت كوميدى لأول مرة فى القاتل الذى أحبنى

سهير رمزى
سهير رمزى

أكدت الفنانة سهير رمزى انها تواصل حالياً تصوير دورها ضمن احداث مسلسل “ القاتل الذى أحبنى ” ، والذى من المقرر عرضه خلال الفترة القادمة . 

 

وكشفت سهير رمزى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انها من المقرر ان تجسيد داخل الاحداث شحصية جديدة عليها تماما ً . 

 

وتابعت سهير رمزى : لاول مرة على شاشة الدراما التليفزيونية أجسد شخصية تنمتى الى اللون اللايت كوميدى ، واتمنى ان أستطيع تقديمها بشكل جيد . 

 

المسلسل من تأليف أشرف سالم وإخراج عمرو عابدين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت، وسوف يعرض على إحدى القنوات الفضائية  خلال الفترة المقبلة.

 

ويشارك فى بطولة مسلسل القاتل الذى أجبنى بجانب الفنان هانى رمزى والفنانة سهير رمزى كل من صلاح عبد الله وووفاء سالم ورانيا منصور  . 

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وكانت كشفت الفنانة سهير رمزي، حقيقة إصابتها بمرض البهاق، مؤكدة أنها وضعت كريمات غير صالحة تسببت في تحسس جلدي.

 

وأضافت سهير رمزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، أن ما يتردد من شائعات حولها خلال الفترة الأخيرة؛ أمر غير معقول، متابعة أنها غير مصابة بمرض البهاق كما يتردد.

 

وتابعت الفنانة سهير رمزي، أنه خلال الفترة الأخيرة، وخاصة مع ظهور السوشيال ميديا؛ أصبحت الشائعات أمرا عاديا كل يوم، بل كل لحظة، محذرة متابعيها من شائعات مواقع التواصل الاجتماعي والتي تهدف للترند. 

 

سهير رمزي هاني رمزي شريف عامر صلاح عبد الله القاتل الذي أحبني

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