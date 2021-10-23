أخبار العالم| أمريكا تتوعد إثيوبيا بسبب غارات تيجراي.. واليونان: نبحث إمكانية نقل الغاز من مصر إلى أوروبا

نشر موقع صدى البلد الإخباري خلال الساعات الماضية، عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

أمريكا تهدد إثيوبيا بعد الغارات الجوية على إقليم تيجراي



قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن الولايات المتحدة ستحاسب المتورطين في الجرائم في إثيوبيا، وذلك عقب الغارات الجوية الأخيرة على إقليم تيجراي بشمال البلاد.

اليونان: نبحث إمكانية نقل الغاز من مصر إلى أوروبا



قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكس، الجمعة، إنه بحث مع الاتحاد الأوروبي إمكانية نقل الغاز المسال من مصر إلى اليونان.

السعودية تعلن عقوبات جديدة ضد المخالفين من أصحاب الأعمال



أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أحمد الراجحي، قرارا بإضافة عقوبات جديدة إلى جدول المخالفات والعقوبات إلى نظام العمل السعودي.

لبنان.. عون يعيد قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الي البرلمان



أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون إعادة القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الى البرلمان لإعادة النظر فيه.

موسم الرياض.. فيديوهات تحرش تثير غضب السعوديين وتحرك عاجل للسلطات



حذر المتحدث الرسمي للأمن العام السعودي، العميد سامي الشويرخ، من المساس بحياة الآخرين عن طريق إساءة استخدام الجوال في التصوير، وأن ذلك موجب لعقوبات الغرامة أو السجن التي تصل إلى سنة وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".

أمريكا تعتزم نقل طيارين أفغان فروا إلى طاجيكستان



قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تأمل في نقل حوالي 150 طيارا في القوات الجوية الأفغانية، وغيرهم من العسكريين المحتجزين في طاجيكستان منذ أكثر من شهرين، بعد أن فروا إلى هناك في نهاية الحرب الأفغانية.

البيت الأبيض : سنشارك مستقبلا في محادثات موسكو حول أفغانستان



أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي استعداد بلادها للمشاركة في المحادثات حول الوضع في أفغانستان، وأنها لم تتمكن من المشاركة في المشاورات الأخيرة في موسكو بسبب صعوبات لوجستية.

مقتل قيادي بتنظيم القاعدة في غارة جوية أمريكية في سوريا



أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، السبت، عن تنفيذ عملية جديدة لاستهداف أحد قيادات تنظيم القاعدة في سوريا.

اختراق منصة ترامب الجديدة.. وهاكرز يضعون صورا مقززة عليها



تمكنت مجموعة هاكرز من اختراق منصة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب TRUTH Social للتواصل الاجتماعي، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن نسخة تجريبية للمنصة.