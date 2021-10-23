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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاله صدقي لـ فيفي عبده: وحشتينا يا أخف دم في الدنيا

صدى البلد

نشرت الفنانة هالة صدقي فيديو جديد  عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و ظهرت هالة صدقي برفقة  فيفي عبدة و علقت قائلة: وحشتينا ، فيفي وخمسه خمسه موا ، اخف دم في الدنيا.

بعد عرضه بمهرجان الجونة.. هالة صدقي تشيد بفيلم «أميرة»

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وحظى فيلم أميرة للمخرج محمد دياب، بإشادات واسعة من جمهور مهرجان الجونة، بعد عرضه مساء أمس في أول عرض له بالشرق الأوسط. 
 

وشاركت الفنانة هالة صدقي متابعيها عبر حسابها  بموقع "انستجرام" صورة جديدة لها من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.
 

وعلقت هالة صدقي قائلة “استراحة قصيرة بعد مشاهدة الفيلم الفلسطيني أميرة إخراج محمد دياب المصري ، فيلم اكثر من رائع” .
 

ونجح الفيلم في أن يلفت أنظار الحضور لقوة الأداء التمثيلي للأبطال كذلك السيناريو الذي حمل الكثير من المشاعر الإنسانية.

 

ويحكي الفيلم قصة أسير فلسطيني، يرغب في إنجاب طفل رغم وضعه في السجون فيضطر إلى تهريب السائل المنوي لزوجته لإجراء عملية تلقيح، ولكن خلال إجراء العملية يكتشف الأطباء أنه عقيم ولا يجوز له الإنجاب رغم أن لديه ابنة في سن المراهقة جاءت جراء عملية تلقيح سابقة.
 

وانطلقت الخميس الماضي الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي بحفل افتتاح ساحر ومبهر حضره كوكبة كبيرة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، من أبرزهم: أحمد السقا، ويسرا، ومنى زكي، وهند صبري، وليلى علوي، وإلهام شاهين، ونيللي كريم، وبشرى، وسمية الخشاب، ومحمد رمضان، وشريف منير، وصبا مبارك، ومايا دياب، ونادين نجيم، ورانيا يوسف، وأروى جودة، ونسرين طافش، ودرة، وهالة صدقي، ودينا الشربيني، وأحمد رزق، وأشرف عبد الباقي، وباسل خياط، وآسر ياسين، ومحمد فراج، وغيرهم.
 

وتقام فاعليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة في الفترة من 14–22 أكتوبر 2021، ويتكوَّن برنامج المهرجان من 3 مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة)، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، إضافة إلى البرنامج الخاص.

هالة صدقي مهرجان الجونة السينمائي اجرا اطلالات فيفي عبدة صور فيفي عبدة

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