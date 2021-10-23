سهلة ولذيذة.. طريقة عمل أصابع اللوز

أصابع اللوز من الحلويات الشهية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، وتتميز حلوى أصابع اللوز بمذاقها المختلف، بالإضافة إلى ذلك غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان وبالأخص للأطفال.

فدمت الشيف منال العالم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي ا"إنستجرام"، طريقة عمل أصابع اللوز في المنزل بأسهل الخطوات.

مقادير أصابع اللوز

العجينة:

1 كوب لوز صحيح

2 و ربع كوب دقيق

1 كوب زبدة، لينة

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

للتغطية:

سكر بودرة ناعم

طريقة تحضير أصابع اللوز

1.الفرن ١٦٠، صواني قصيرة الحافة، ضعي ورق زبدة.

2.العجينة: في محضرة الطعام ضعي اللوز واطحنيه ناعما.

3.أضيفي الدقيق، الزبدة والفانيليا، واستمري بالتشغيل على سرعة بطيئة لتتكون لديك عجينة ناعمة

4.خذي مقدار ملعقة كبيرة من العجينة. شكليها مثل الأصبع.

5.ضعي أصابع اللوز متباعدة على الصينية.

6.اخبزي ١٥ – ٢٠ دقيقة ليصبح لونها ذهبيا فاتحا جدا. لا تخبزي لفترة طويلة ولا يصبح القاع غامق اللون. دعيها تبرد قليلا.

7.ضعي أصابع اللوز في السكر لتتغطى بطبقة وفيرة، اتركيها لتبرد وقدميها.