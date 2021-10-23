محمد جاد: أولياء الأمور لا يقتصر دورهم على إطعام أبنائهم فقط | فيديو

متحدثا عن مبادرة حق الطفل..

قال الإعلامي محمد جاد، مقدم برنامج "صباح البلد"، إن مبادرة "حق الطفل" التي أطلقتها وزارة الأوقاف لها دور مهم في تشكيل فكر الطفل من الصغر بصحيح الأفكار والأمور، موضحا أن دور الإعلامي محمد جاد بل يجب تربية الأطفال على المثل الرشيدة المناسبة لفئتهم العمرية .



وأضاف الإعلامي محمد جاد، خلال برنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد" ،أن مبادرة "حق الطفل " ستطلق في عدد 100 مسجد عى مستوى الجمهورية ، من خلال استغلال دور المناسبات ، ويتم الإعلان عنها قريبا وعن كيفية التسجيل فيها .

وتابع " جاد " أنه اصطحب أبنته للمسجد بالأمس في صلاة الجمعة وانبهرت بالمسجد ، وبدأت في طرح الأسئله ، مشيرا إلى أن هذا الدور من الأدوار المهمة التي تقع على عاتق الوالدين .

تطلق وزارة الأوقاف مبادرة "حق الطفل" كمبادرة تثقيفية لبناء وعي الطفل ، من خلال إصدارات "رؤية للنشء" ، وشرح مضمونها الفكري للأطفال ، مع مراعاة كل إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه سيتم إطلاق المبادرة من خلال 100 مسجد تتوفر بها أماكن مناسبة من خلال استغلال دور المناسبات التابعة لها وذلك كمرحلة أولى ، وسيتم الإعلان لاحقًا عن أسماء المساجد المشاركة في المبادرة وطرق التسجيل فيها .

وأكدت وزارة الأوقاف، أن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن ، إنما يشمل جوانب عديدة ، من أهمها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تناسب مرحلته العمرية.