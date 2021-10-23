عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدثا عن مبادرة حق الطفل..

محمد جاد: أولياء الأمور لا يقتصر دورهم على إطعام أبنائهم فقط | فيديو

الإعلامي محمد جاد
الإعلامي محمد جاد

قال الإعلامي محمد جاد، مقدم برنامج "صباح البلد"، إن مبادرة "حق الطفل" التي أطلقتها وزارة الأوقاف لها دور مهم في تشكيل فكر الطفل من الصغر بصحيح الأفكار والأمور، موضحا أن دور الإعلامي محمد جاد بل يجب تربية الأطفال على المثل الرشيدة المناسبة لفئتهم العمرية .

 


وأضاف الإعلامي محمد جاد، خلال برنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد" ،أن مبادرة "حق الطفل " ستطلق في عدد 100 مسجد عى مستوى الجمهورية ، من خلال استغلال دور المناسبات ، ويتم الإعلان عنها قريبا وعن كيفية التسجيل فيها .

 

وتابع " جاد " أنه اصطحب أبنته للمسجد بالأمس في صلاة الجمعة وانبهرت بالمسجد ، وبدأت في طرح الأسئله ، مشيرا إلى أن هذا الدور من الأدوار المهمة التي تقع على عاتق الوالدين . 

 

تطلق وزارة الأوقاف مبادرة "حق الطفل" كمبادرة تثقيفية لبناء وعي الطفل ، من خلال إصدارات "رؤية للنشء" ، وشرح مضمونها الفكري للأطفال ، مع مراعاة كل إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية اللازمة.

 

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه سيتم إطلاق المبادرة من خلال 100 مسجد تتوفر بها أماكن مناسبة من خلال استغلال دور المناسبات التابعة لها وذلك كمرحلة أولى ، وسيتم الإعلان لاحقًا عن أسماء المساجد المشاركة في المبادرة وطرق التسجيل فيها .

 

وأكدت وزارة الأوقاف، أن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن ، إنما يشمل جوانب عديدة ، من أهمها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تناسب مرحلته العمرية.

مبادرة حق الطفل وزارة الأوقاف الاعلامي محمد جاد توك شو برنامج صباح البلد

ترشيحاتنا

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لإنبي في الدوري

إحالة أول سيدة تتزعم عصابة لتهريب المهاجرين لإيطاليا للمحاكمة

الحرب علي الأبواب.. جيش إسرائيل يستعد لمواجهة حزب الله

سفراء أكثر من ٣٠ دولة في العالم في مصر وعائلاتهم يزورون معبدي أبو سمبل .. صور

عملية زرع كبد تعيده للحياة.. مأساة عم زكي بالبحيرة بعد رفضه طبيا من القومسيون

أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات SUV في السوق العماني موديلات 2021.. أفضل النصائح لضغط الهواء والإطارات.. باقة 15 ألف دينار كويتي 5 سيارات موديل 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل مشاجرة دينا الشربيني وحسن أبو الروس ومنعه من دخول الريد كاربت

تأثير غازات بركان لابالما التي تمر بمصر الأحد .. هل هي سامة ؟.. خبير يجيب

خلال يومين.. تحذيرات من وصول أدخنة بركان لا بالما الضخم إلى مصر

إحالة أول سيدة تتزعم عصابة لتهريب المهاجرين لإيطاليا للمحاكمة

اتجاه لفرض رسم 100 جنيه سنويا على راديو السيارة

جريمة في أتوبيس 17.. حكاية اغتصاب 4 ذئاب بشرية لفتاة العتبة.. نوستالجيا

اليوم.. قطع الكهرباء عن 4 مناطق في طوخ

مفيش بطانة| إطلالة جريئة لـ ريا أبي راشد بـ ختام الجونة السينمائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب نظراتها المحدقة.. فتاة وصديقتها تكسران زجاجة على رأس راكبة بالمترو |صور

صرخات مؤلمة.. شاهد أشخاص يقيدون فتاة لثقب أذنها داخل مول شهير

تقلد رقصته.. شاهد بطة مايكل جاكسون تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

لفتة إبداعية.. الهند تستخدم لعبة الحبار Squid game لمحاربة كورونا |صور

فيديو

مشهد تحول إلى حقيقة.. ممثل أمريكي يقتل مديرة التصوير ويصيب المخرج

فيديو جراف.. حل سحري وخطر بيئي.. هل تنجح أوروبا في استبدال الغاز بـ الفحم

بيعمل فينا حاجات وحشة.. جد يهتك عرض حفيديه بمساعدة زوجته .. فيديو جراف

فيديو جراف.. أرقام خيالية.. مسلسل لعبة الحبار يحقق 111 مليون مشاهدة في شهر

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

د. محمد عونى يكتب: تاريخ الأهلى في بطولة دورى أبطال افريقيا

بيري محمد تكتب: نانسى طمان.. أسطورة الجمباز المصرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ