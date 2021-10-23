كلية أصول الدين جامعة الأزهر: الرسول محمد أول من استخدم لغة الحوار| فيديو

قال الدكتور سالم السكري ، وكيل كلية أصول الدين جامعة الأزهر ، إن مفهوم الحوار في الدين الاسلامي يعني مراجعة الكلام ، كما واستخدم القرآن الكريم الحوار في كافة القصص القرآنية ، وأطلق عليه "الجدال " .

وأضاف الدكتور سالم السكري ، خلال لقائه لـ برنامج "صباحنا مصري" ، والمذاع على فضائية "المصرية" ، إن لفظ الحوار يطلق في حالة الجدال بشكل هاديء ، مشيرا إلى أن القرآن الكريم يحمل سورة بإسم " المجادلة " .

وتابع "السكري " ، أن الحوار لابد أن يكون هاديء حتى يكون مفيدا ، لافتا إلى أن لفظ الحوار ليس مفهوما جديدا ، بل ورد في القرأن الكريم ، وسيرة النبي محمد ، معقبا :" الرسول محمد هو أول من استخدم لغة الحوار ".

وأردف " السكري " ، أن مصطلح "إسلاموفوبيا " ظهر بسبب عدم الفهم الصحيح للدين الإسلامي ، وظهور عدد من المنتسبين للإسلام يشوهون فيه بمعتقداتهم .

واسترسل " السكري " ، أن الصراع بين الحضارات المختلفة لا ينشأ بين المعتدلين ، بل ينشأ بين الفرق الشاذة التي تعتمد على التعصب .