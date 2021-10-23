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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد غياب طويل.. غادة إبراهيم تبدأ تصوير فيلم "راضى" فى نوفمبر المقبل

غادة إبراهيم
غادة إبراهيم

تعود الفنانة غادة إبراهيم للأضواء من جديد بعد فترة غياب  طويل عن السينما من خلال المشاركة فى فيلم “راضى”.

انضمت غادة إبراهيم لأسرة فيلم “راضى” الذى من المقرر تصويره شهر نوفمبر القادم.

ويعقد المخرج محمود المصرى جلسات مكثفة من أجل الانتهاء من باقى تحضيرات العمل الذى تم الاستقرار على تصويره خلال شهر نوفمبر القادم حيث يختار باقى أبطال العمل الى جانب معاينة أماكن التصوير. 

ويجرى حاليا وضع باقى الترشيحات الخاصة بالأدوار الرئيسة للعمل وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة وتجسد «غادة» شخصية طبيبة نفسية.

وأعربت غادة إبراهيم عن سعادتها للانضمام لأسرة فيلم « راضى» الذى يناقش ظاهرة سخيفة وهى التنمر على الغير.

وقالت غادة إبراهيم الفيلم يحمل رسائل ومعانى كثيرة تجاه التنمر والحد منه.

العلاقات العاطفية 

وأكدت غادة إبراهيم أن التنمر يؤثر على العلاقات العاطفية والاجتماعية التى يتسبب بها التنمر على الآخرين وإيجاد صعوبة فى الحصول على الصداقات،إنخفاض إحترام الذات والنفس،الشعور بالغصب والمرارة، والعجز، والضعف، والإحباط، والعزلة مما يؤدى الى التفكير فى الانتحار بسبب الإصابة بالاكتئاب.

وابتعدت «غادة إبراهيم» عن الوسط الفني منذ 5 سنوات، حيث كان آخر أعمالها، مسرحية «على فين يا بلد»، والتي جسدت خلالها دور أم الشهيد مينا دانيال، كما شاركت في نفس العام، في مسلسل «ابن موت»، بطولة خالد النبوي، وعلا غانم، ومحمد نجاتي، وسميرة عبد العزيز، وهيدي كرم، ومحمد لطفي، وإخراج سمير سيف.

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مسلسل عروسة النيل 

جدير بالذكر أن أخر أعمال «غادة إبراهيم»  مسلسل إذاعي  «عروسة النيل» تم عرضه  فى رمضان الماضى بطولة علا رامى والعمل من إخراج نانيس أبو زيد.

فيلم راضي تدور أحداثه  في إطار إجتماعي ويحمل العديد من التشويق والإثارة  حول شاب يتم التنمر عليه من خلال بعض الأشخاص وعندما يتقدم للعمل بإحدى الشركات يتم التنمر عليه من موظف التنمية البشرية ، ولكن السكرتيرة التي تقوم بدورها الفنانة «  عزيزة   » هي التي تساعد راضي في الحصول على الوظيفة .  

فيلم “راضى” فكرة احمد حمدى، سيناريو وحوار إسماعيل فارس ومن إخراج محمود المصرى.

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