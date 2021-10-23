بعد ظهورهما في الجونة ..تامر هاشم يكشف حقيقة ارتباطه بـ أمينة خليل

كشف الفنان تامر هاشم حقيقة ارتباطه وعلاقته بالفنانة أمينة خليل بعد ظهورهما في مهرجان الجونة على الريد كاربت سويا .

وأثار تامر هاشم الجدل حول ارتباطه بأمينة خليل ؛ حيث حرصا على تبادل الصور معا حيث فسر البعض ذلك بارتباطهما .

ونشر تامر هاشم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صور له برفقة أمينة خليل كتب عليها :" مع صديقتي العزيزة من ختام مهرجان الجونة السينمائي".

لينهي بذلك تامر هاشم الجدل ويؤكد ان أمينة خليل ما هي الا صديقه له فقط ولا يوجد ارتباط بينهما .

أمينة خليل في ختام مهرجان الجونة:



حرصت الفنانة أمينة خليل على التواجد بالريد كاربت من فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي 2021 بدورته الخامسة، وظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.

وظهرت أمينة خليل بفستان طويل كب باللون الأسود اللامع، بتصميم مختلف من الأسفل ومنفوش، واختارت عليه حقيبة باللون الرمادي وحذاء بنفس اللون مما يتناسب مع إطلالتها .



واختارت أمينة خليل ، تسريحة شعر انسيابية ناعمة فقامت بترك خصلات شعرها منسدلة عبر اكتافها ووجهها، وهو ما يتناسب مع إطلالتها.

وأبرزت أمينة خليل إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، بوضع الآي لاينر والكحل الأسود والماسكرا، والآي شادو بالألوان الترابية ، مع أحمر شفاه باللون الكشمير الناعم .



وأكملت أمينة خليل إطلالتها ببعض الإكسسورات المميزة، فاختارت قرطين ناعمين وكولية واساور وخواتم باللون الفضي اللامع ، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

حضور مهرجان الجونة



وحضر مهرجان الجونة، عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة أبرزهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلي علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

وأيضا تواجدت: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، إنجي علي، مايان السيد.. وآخرين.