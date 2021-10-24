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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعرف على مفهوم بنوك الأسئلة وبرمجياتها.. دورة في جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز القياس والتقويم الطلابى جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، عن عقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين أون لاين، وذلك ضمن حزمة الدورات التدريبية اللازمة للترقية التي يقدمها المركز تحت إشراف الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز.

 

يقدم المركز دورة تدريبية للتدريب على إنشاء وتشغيل بنوك الأسئلة خلال يومي الأربعاء والخميس ٢٧ و ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١  وتهدف إلى التعرف على مفهوم بنوك الأسئلة والهدف من إنشائها والتعامل مع برمجيات إنشاء بنوك الأسئلة وإعداد نماذج اختبارية متكافئة وإدارة منظومة بنوك الأسئلة ويتم التسجيل بالدورة من خلال الرابط التالي:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFq39REoclukxwkFz2GSHfRxRJBPWnEqxKajU8ktXXudb4-A/viewform?usp=sf_link

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جدير بالذكر أن جامعة حلوان أعلنت عن تحقيقها تقدمًا ملحوظاً فى التصنيفات الدولية للجامعات، حيث تقدمت الجامعة  في تصنيف QS  العربى وظهر تقدمها الى المركز السابع وسط الجامعات المصرية، والسادس بين الجامعات الحكومية.

وأكد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، على امتلاك الجامعة للعديد من التخصصات النادرة بالإضافة إلى الإمكانات التي تؤهلها لحصد مكانة متميزة ورفيعة، موضحا أن ذلك التقدم فى التصنيفات الدولية يأتى من خلال العمل وفق خطة محددة وواضحة طبقا للمعايير العالمية وبجهود حثيثة يتعاون خلالها الجميع ما أدى إلي أن تحقق الجامعة هذا الإنجاز الكبير .

 

وأشار إلى  أن الجامعة تعمل على دعم البحث العلمي ومخرجاته، وأنها تولي اهتماماً كبيراً بالتصنيف الدولي، نتيجة سياسات الجامعة في التطوير المستمر لآليات النهوض بالبحث العلمى، وزيادة مخصصات البحث العلمي ودعم الباحثين.


ونوه القائم بعمل رئيس الجامعة بأن النتائج الحالية للتصنيف يعد إنجازاً كبيراً وخطوة نحو المزيد من العالمية وهى ليست وليدة الصدفة، وإنما هى جهد ونتاج عمل وسعى دائم ومستمر  أتت ثمارها وذلك بما يقدمه مكتب التصنيف الدولى بالجامعة بقيادة الأستاذ الدكتور محمد القصاص  مدير المكتب، من متابعة دورية وتطبيق سياسات ومتطلبات التصنيفات المختلفة.

جامعة حلوان مركز القياس والتقويم الطلابي دورات تدريبية دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين للترقية اخبار التعليم

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