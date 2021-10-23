عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مقتل مغني راب شاب بالرصاص في ظروف غامضة

مغني الراب السويدي
مغني الراب السويدي إينار

لقي مغني الراب السويدي إينار، حتفه رميا بالرصاص في ستوكهولم ، وهو ما أدى إلى تصاعد الغضب ضد عنف العصابات الذي اجتاح البلاد بالأعوام الماضية.

وقتل إينار 19 عاما واسمه الحقيقي نيلز جرونبرج، في شقة بضاحية في ستوكهولم، لكن الشرطة لم تلق القبض على أحد حتى الآن، وفي حادث سابق في العام الماضي تعرض إينار للخطف والاعتداء من قبل منافسين.

وسطع نجم جرونبرج، لأول مرة عندما كان في السادسة عشرة، وأصدر أربعة ألبومات واستمع المعجبون لأغانيه عشرات الملايين من المرات على منصات تشغيل الموسيقى وفاز بعدة جوائز جرامي سويدية وغيرها.

وفي العام الماضي تعرض للخطف والضرب على أيدي منافسين له في المهنة على صلة بعصابة إجرامية في ستوكهولم، وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن على عدة أشخاص لضلوعهم في جريمة الخطف منهم مغني راب ناجح آخر يدعى ياسين بين.

وعانت السويد من العنف المرتبط بالعصابات لأعوام، وتحولت من بلد يسجل أحد أقل معدلات جرائم الأسلحة النارية في أوروبا إلى واحد من أعلى البلدان الأوروبية تسجيلا لهذه الجرائم خلال العقدين الماضيين.

مغني الراب السويدي إينار إينار السويدي إينار مقتل إينار أخبار مغنى الراب السويدى إينار

موضوعات متعلقة

حريق واستقالة وخناقة وتجاهل وإصابة.. 6 أزمات مهرجان الجونة السينمائي..تفاصيل

تعرضت لحادث خارج القاهرة.. ملك أحمد زاهر تكشف تفاصيل إصابتها.. خاص

بعد ظهورهما في الجونة ..تامر هاشم يكشف حقيقة ارتباطه بـ أمينة خليل

إصابة هبة الأباصيري بفيروس كورونا

موعد حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي والقناة الناقلة

فيديو صادم لـ فنانة تصفع طليقها النجم الشهير وتمزق قميصه |شاهد

مينفعش تكوني مذيعة .. بوسي شلبي تواجه أزمة مع فنان شهير |تفاصيل

أمير رمسيس يسخر من شريف منير ومهرجان الجونة ويعلق على استقالته

ترشيحاتنا

لن يتم قبولها في هذه الحالة.. أوراق التقدم للكليات بجامعة حلوان

بنسبة 60%.. أستاذ علم أمراض: متحور دلتا بلس الأسرع انتشارا من الطفرات السابقة

منافس الخطيب على رئاسة الأهلي: أتعرض للتنمر ولم أرتكب جريمة

وزير الري يكشف حقيقة مشاركة إثيوبيا في مؤتمر القاهرة للمياه.. فيديو

سعد سمير: أتشرف بالانضمام لنادي فيوتشر بعد قضاء 13 عاما في الأهلي

مشاكل غير معلنة.. وزير الري: قرار إثيوبيا بإنشاء السد متسرع.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الطقس لمدة 6 أيام قادمة

عبدالحفيظ يكشف تفاصيل حالة وليد سليمان بعد إصابته في مباراة الحرس الوطني

أحمد موسى: محمد عبدالعاطي رفض منصب وزير الري بعد 2011 ووافق في عهد السيسي|فيديو

غالية ويسري.. تصادم سيارتي شيفين داخل الإنتاج الإعلامي.. صور

أكلة بلدي ومطبخ الحياة.. تفاصيل تصادم سيارتي الست غالية والشيف يسري

تحذيرات من وصول غازات سامة إلى مصر خلال ساعات.. اعرف السبب

ارتبط بـ 5000 امرأة.. حقن ملك إسبانيا السابق بهرمونات أنثوية بسبب علاقاته الجنسية

تعرضت لحادث خارج القاهرة.. ملك أحمد زاهر تكشف تفاصيل إصابتها.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زلازل وبراكين متى يظهر التنين؟!.. سخرية من وصول "غازات لابالما" لسواحل مصر

كاميرا صدى البلد تتجول في معرض "حصاد" للفنان سامي البلشي

الدون يواجه الفرعون.. أرقام رونالدو ومحمد صلاح قبل موقعة الأحد المرعب.. صور

بسبب نظراتها المحدقة.. فتاة وصديقتها تكسران زجاجة على رأس راكبة بالمترو |صور

فيديو

المومياء الملعونة..7 أشخاص يفقدون حياتهم بعد العثور على جثة عمرها 5300 عام

شاهد.. فان ديزل يحتفل بزفاف ابنة صديق عمره الراحل بول ووكر

أمطار ماء النار لـ بركان لابالما .. هل يؤثر على سواحل مصر؟

محمد عبده : فرحت برؤيا موتى وبكيت بشدة فى تكفينى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ